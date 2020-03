Kioskiyrittäjä on moniosaaja: "Olen luonteeltani asiakaspalvelija ja tykkään olla se Ärrän täti", kertoo pieksämäkeläinen Marja Romo

Marja Romon mielestä hänen työnsä on kerrassaan ihanaa.

R-kioskiyrittäjä Marja Romo (48), miten päädyit nykyiseen työhösi?

– Olen koko ikäni työskennellyt kaupan alalla. Päädyin kauppaan töihin, ja totesin, että tämähän on ihan kivaa työtä. Olen myöskin toiminut puhelinmyyntialalla asiakaspalvelussa, mutta kyllä kasvotusten asiakkaiden kanssa on huomattavasti mukavampaa tehdä töitä. Nyt olen viisi ja puoli vuotta toiminut yrittäjänä Pieksämäen torin Ärrällä ja tämä on kerrassaan ihanaa työtä.

Mikä työssäsi on parasta?

– Parasta on ehdottomasti se, että saan olla erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa tekemisissä. Olen luonteeltani asiakaspalvelija ja tykkään olla se Ärrän täti, joka pystyy palvelemaan asiakkaita hyvin monissa erilaisissa asioissa.

– Paras palaute on tietenkin tyytyväiset asiakkaat, mutta toki tuntuu hyvältä saada palautetta myös ketjulta. Juuri tammikuun lopussa meidät palkittiin alueellamme vuoden kauppiaana ja pelimyyjänä. Vuonna 2017 saimme Veikkauksen vuoden asiakaspalvelija -tunnustuspalkinnon.

Parasta on, että saan olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä.

Mikä työssäsi on mielenkiintoisinta?

–R-kioskien valikoimat ja palvelut ovat hyvin monipuolisia ja niitä kehitetään koko ajan. Se vaatii uusiin asioihin perehtymistä, mutta se vain lisää työn mielenkiintoa. Koska itseni lisäksi minulla on vain kaksi työntekijää, pitää jokaisen hallita kaikki asiat toisin kuin isommissa kaupoissa, joissa vastuualueita voidaan jakaa.

Mitä kaikkea kuuluu palveluihinne kuuluu?

– Veikkauksen ja pelien lisäksi meillä on sellaisia palveluita, joita asiakkaat eivät vielä osaa edes kysyä, eikä niitä missään muualla ole edes tarjolla, kuten avainpalvelu. Esimerkiksi loma-asunnon vuokraaja voi jättää avaimen meille ja vuokraaja voi noutaa sen meiltä henkilötodistusta vastaan. Meiltä voi varata myöskin sekä matka- että tapahtumalippuja, maksaa laskuja tai vaikka kalastonhoitomaksuja. Meiltä saa nykyisin myöskin välipaloja ja terveellisiä smoothieta. On helpompi melkein kertoa, mitä Ärrältä ei saa kuin mitä meillä on tarjolla. Asiakkaittemme kanssa vitsailemmekin, että ainoastaan bensa ei valikoimiimme kuulu.

Mikä on vilkkainta aikaa kioskilla?

– Avaamme kioskin aamuseitsemältä ja suljemme illalla yhdeksältä. Kioskimme sijaitsee aivan kaupungin keskustassa ja meillä kiireisintä aikaa ovatkin aamupäivät. Illat ovat yleensä hiljaisempia.