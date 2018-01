Kuuma sairaala harjakorkeuteen — Esper-hankkeessa luvassa vielä kolmet harjannostajaiset Mikkelin keskussairaalan Kuuman sairaalan harjannostajaisia vietettiin perjantaina. Tähän maaliskuussa 2019 valmistuvaan osaan sijoittuvat muun muassa ensihoito, päivystys, kotisairaala- ja leikkaustoiminta sekä tehohoito. Risto Hämäläinen Kuuman sairaalan alin kerros ja ensimmäinen kerros ovat vanhaa rakennusosaa. Toinen ja kolmas kerros ovat kokonaan uusia.

Pirttiniemenkatu 3:ssa sijaitseva Kuuma sairaala vietti perjantaina harjannostajaisia. Esperin hankejohtajan Pirjo Syväojan mukaan nyt harjannostajaisvaiheessa oleva Kuuma sairaala on noin viidennes koko sairaalahankkeesta.

Kuumaan sairaalaan sijoittuvat sairaalan ydintoiminnot: ensihoito, päivystys, kotisairaala- ja leikkaustoiminta sekä tehohoito.

Harjannostajaisvaiheessa Kuuman sairaalan ensimmäisen kerroksen huoneet alkavat olla hahmoillaan. Uudet sisäseinät ovat pystyssä ja pinnoitettuja. Suojapahvit peittävät lattioita, joiden pinnoitteetkin on jo suurimmalta osalta asennettu. Mittavaa talotekniikkaa peittävien alakattojen asennus on meneillään.

Vanhaa on vain oikeastaan kantava runko. - Heikki Pukkila

Rakentamisen pääpaino siirtyy harjannostajaisten jälkeen toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Ne ovat kokonaan uusia kerroksia. Päivystystilojen yläpuolelle toiseen kerrokseen sijoittuu tehohoito ja kolmanteen kerrokseen rakennetaan kymmenen leikkaussalia.

Kuuman sairaalan ensimmäinen kerros on sitä vanhaa rakennusosaa, jossa aiemmin sijaitsi päivystys. Käytännössä ensimmäinen kerroskin on rakennettu kokonaan uudelleen.

— Vanhaa on vain oikeastaan kantava runko, kertoo Esper-hankkeen rakennusmestari Heikki Pukkila.

Risto Hämäläinen Ensimmäisen kerroksen ambulanssihallin viereisen tuulikaapin kaakeleita asentamassa Pekka Pohjalainen

Pukkilan mukaan rakentamiskohteen vaativuutta lisää se, että rakentaminen tapahtuu toimivan sairaalan keskellä.

— Ensimmäisen kerroksen alapuolella on koko rakentamisajan toiminut silmäyksikkö, jonne sinnekin tehtiin pieniä muutoksia.

Erityistä huomiota on jouduttu kiinnittämään siihen, ettei rakennuspöly pääse tunkeutumaan toimivan sairaalan tiloihin. Tämä on toteutettu suojaseinin ja rakennettavien tilojen alipaineistamisella, joka varmistaa sen, että ilma virtaa puhtaista pölyisiin tiloihin päin.

— Rakennettavista tiloista kuljetaan sairaalaan puolelle aina sulkutilojen kautta, Pukkila sanoo.

Risto Hämäläinen Harjanostajaisten ajaksi työt kuuman sairaalan ensimmäisessä kerroksessa olivat pysähdyksissä.

Kuuman sairaalan harjannostajaiset olivat Esper-hankkeen kolmannet. Tätä ennen on vietetty sairaalaparkin ja vastaanottoalueen harjannostajaiset.

— Ainakin kolmet harjannostajaiset ovat vielä luvassa, Pirjo Syväoja laskeskelee.

Seuraavaksi ovat vuorossa Perhetalo, erikoissairaanhoidon osastot ja Mielentalo.

Kuuman sairaalan ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 31,3 miljoonaa ja toisen vaiheen 7.9 miljoonaa euroa.