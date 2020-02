Etelä-Savon vesien korkeat pinnat tietävät runsaita kevättulvia — Osa korkean vedenpinnan vaikutuksista näkyy vasta ensi kesänä

Monen Etelä-Savon järven pinta on jo nyt kevättulvakorkeudella. Näkyvimmät vaikutukset vesistöihin ovat vesien värjäytyminen ja levän määrän kasvu ensi kesänä. Muutokset oletetaan tilapäisiksi.

Etelä-Savon järvien vedenpinta on ollut helmikuussa poikkeuksellisen korkealla. Useat vesistöt ovat jo kevättulvakorkeudella, johon ylletään yleensä vasta toukokuussa.

– Esimerkiksi Puulalle on odotettavissa tavanomaista suurempia kevättulvia, kertoo

Etelä-Savon ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Varpu Rajala.

Rajala arvioi vedenpinnan nousun jatkuvan pitkälle kevääseen saakka.

Mikkelin ja Kangasniemen rajoilla sijaitsevan Kyyveden odotetaan kohoavan piakkoin ajankohdan ennätyslukemiin. Kyyveden pinta on nyt noin puoli metriä korkeammalla kuin yleensä, ja nousu vain jatkuu.

– Vesi luultavasti nousee maaliskuussa ajankohtaan nähden korkeimmilleen sitten vuoden 1909, josta alkaen Kyyveden asemalta on havaintoja, Rajala avaa.

Pyhävedellä ja Iso-Naakkimalla on jo ylletty ajankohdan ennätyskorkeuksiin. Pyhäveden pinta on noin 45 senttimetriä tavanomaista korkeammalla. Iso-Naakkiman lukema on noin 25 senttimetriä.

Silmiinpistävimmät vaikutukset nähdään ensi kesänä

Vesi luultavasti nousee maaliskuussa ajankohtaan nähden korkeimmilleen sitten vuoden 1909. — Varpu Rajala

Vesi ei ole kuitenkaan toistaiseksi tarpeeksi korkealla aiheuttaakseen Etelä-Savon pelastuslaitokselle erityisiä toimenpiteitä. Korkean vedenpinnan tilapäiset vaikutukset vesistöjen laatuun ja rehevöitymiseen näkyvät vahvimmin ensi kesänä. Vesistöasiantuntija Pekka Sojakan mukaan silmiinpistävimmät vaikutukset ovat veden värjäytyminen sekä levien määrän kasvu.

– Vedenpinnan ollessa korkealla valumavedet ja ravinteet liukenevat järven ja maan välissä olevan niin sanotun puskurialueen lävitse. Tämä voi näyttäytyä esimerkiksi levälajien kuten sinilevän ja vesikasvien lisääntymisenä ensi kesän kasvukaudella.

– Valuvesien mukanaan tuoma humus taas värjää vettä tilanteesta riippuen joko hieman ruskeammaksi tai tummemman ruskeaksi.

Muutosten pitkäaikaisuus riippuu siitä, kuinka kiinteää ainesta järveen päätyy. Kiinteämpi aines poistuu järvestä hitaammin.

– Liuonneet aineet lisäävät ravinteita, mikä näkyy juuri levän määrän kasvuna. Niiden pitäisi hävitä vuoden tai kahden aikana ja ruskean värin 2–3 vuoden, Sojakka sanoo.

– Kiintoaines sen sijaan voi jäädä vuosiksi tai pahimmillaan vuosikymmeniksi järven pohjaan. Se taas tarjoaa vesikasveille uutta kasvualustaa.

Sojakka ei usko korkean vedenpinnan vaikuttavan Etelä-Savon vesistöjen eliöstöjen kuten kalojen vointiin. Tilanne voisi olla kuitenkin toinen, mikäli ilmiö toistuisi monta vuotta peräkkäin.

– Yhden vuoden muutokset vesistöissä eivät aiheuta laajaa eliömuutosta, ellei rasitus ole hyvin suurta. Poikkeuksena tähän on hapen riittävyys, mutta veden runsaan liikkumisen vuoksi senkään ei pitäisi olla ongelma.