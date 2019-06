Jäätelö kuuluu Marika Suomisen kesään — Mikä on sinun kesäherkkusi?

Mikkelin torin kahviloista ja kojuista saa kesäherkkuja moneen lähtöön: on vohvelia, juustokakkua, perunaa, mansikkaa ja vaikka mitä.

Länsi-Savon gallupiin vastanneiden ehdoton ykkössuosikki oli kuitenkin tuttu ja turvallinen jäätelö. Suolaisissa herkuissa oli makeita enemmän hajontaa.

Jäätelö kuuluu kesään. — Aleksi Musakka

Turkulaisen Marika Suomisen suosikkikesäherkku on pehmytjäätelö, eli tuttavallisemmin pehmis. Pehmistä myydään esimerkiksi useimmissa jäätelökioskeissa. Suominen on Mikkelissä karavaanireissulla, ja seuraavaksi on luvassa vaellus Neitvuorella.

— Minulla ei ole mitään erityistä lempimakua, kaikki menevät, Suominen kertoo.

— Kunhan mansikat tästä muuttuvat makeammiksi, niin niitäkin täytyy hankkia.

Onni Ojala Eemil Heimon suosikkiherkku on kesäisin muurinpohjaletut mansikkahillolla.

Samalla reissulla matkustava Eemil Heimo taas kannattaa muurinpohjalettuja. Heimokin on kotoisin Turusta.

— Kyllä suosikkini on letut mansikkahillolla. Suolaisista parhaita ovat uudet perunat ja lohi kaikissa muodoissaan.

Onni Ojala Aleksi Musakka on grilliruoan ystävä, mutta lapsille maistuu jäätelö.

Myös mikkeliläisen Aleksi Musakan perheessä jäätelö vie voiton.

— Jäätelö kuuluu kesään. Varsinkin lapset ovat sitä mieltä, että jokaisessa välissä on saatava jäätelöä, Musakka naurahtaa.

Musakka itse kallistuu enemmän suolaisten herkkujen puoleen.

— Lempikesäherkkuni on grillattu kana sopivien grillivihannesten kanssa. Grilliruoka on minusta yleisestikin hyvää itse valmistettuna, perheenisä kertoo.

Onni Ojala Meri Manninen kertoo viettävänsä usein aikaa Marskin torikahvilassa.

Meri Mannisenkin kesäherkku on jäätelö.

— Kesäherkuista paras on tavallinen vanlijajäätelö, Manninen sanoo.

Mikkeliläinen Manninen suosittelee kuitenkin torilla kävijöille Marskin torikahvilan juustokakkua. Juustokakku on tämän herkkulistalla hyvänä kakkosena.

Manninen kertoo, että hän tulee käyneeksi kaupungilla pyöriessään torikahvilassa usein. Suolaisten puolesta Mannisen kesäinen suosikki on kroissantit eli voisarvet.