Pieksämäellä Juvantiellä vakava liikenneonnettomuus — Poliisin alustavat tiedot: Kolarissa on tapahtunut vakavia henkilövahinkoja

Pieksämäellä Juvantiellä, tiellä 459 on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, jossa on ollut mukana raskas ajoneuvo ja henkilöauto. Poliisin mukaan kyseessä on ollut nokkakolari.

Tarkka onnettomuuspaikka on Juvan ja Virtasalmen välillä, Narilan ja Hällinmäen välillä, Eteläkylän kohdalla.

Poliisi ja pelastuslaitos ovat paikalla ja poliisi tekee onnettomuuspaikalla paikkatutkintaa. Pelastuslaitoksen mukaan tie on erittäin liukas.

Itä-Suomen poliisin alustavan tiedon mukaan onnettomuudessa on tapahtunut vakavia henkilövahinkoja.

Liikenne on osittain estynyt onnettomuuspaikalla, mutta sen ohi pääsee toista kaistaa pitkin. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 10.35.

Juttu päivittyy.