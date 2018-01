Vaalikentillä kurotaan Niinistön etumatkaa — Kampanjointi on kuitenkin vähän laimeanoloista Gallup-heilahtelut eivät horjuta niinistöläisiä, vaan luottamus voittoon ensimmäisellä kierroksella on vahva. SDP puolestaan on pannut merkille, että oman ehdokkaan teemoista puhuvat muutkin ehdokkaat. Vesa Vuorela Olli Miettinen, kaakon kokoomuksen toiminnanjohtaja Pia Rantanen ja Lenita Toivakka sovittelivat lauantaina Niinistö-pipoja Cafe Niinistössä.

Sauli Niinistön pudonneet kannatusmittausten luvut eivät Cafe Niinistössä Mikkelissä lauantaina päivällä pahemmin hermostuttaneet.

— On selvä, että kaikki haastavat nyt Saulia, ja kannatuslukujen putoaminen oli arvattavissa, sanoo Mikkelin kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.).



— Etumatka kuitenkin pysyy. Ei tässä silti olla ylimielisiä. Vaalityötä on tehtävä ja muistutettava, että äänestää pitää.

Toivakka veti kahvilassa kampanjapuhetta. Ehdokasta tuurasi pahvi-Sauli, joka on peräisin vuoden 2006 vaaleista.

Toivakalla on tuntumaa muihinkin ehdokkaisiin, sillä Niinistö kävi tutuksi ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja muut nyt ulkoasiainvaliokunnassa.

— Valiokunnassa on presidenttiehdokkaita niin että päät kolisee, Matti Vanhanen, Pekka Haavisto ja varajäsenenä Laura Huhtasaari, jota tosin ei ole paljon paikalla näkynyt.

Kampanjaväki voi olla verrattain luottavaisin mielin, sillä mittausten mukaan esimerkiksi keskustan ja SDP:n äänestäjiä on pitkälti Niinistön takana.

— Se kertoo luottamuksesta Niinistöä kohtaan.



Niinistön kovimpien kannatuslukujen putoaminen ei Toivakan mukaan osoita muuta kuin sitä, että ”populistiehdokkaat Väyrynen ja Huhtasaari” ovat lisänneet kannatustaan.

— Isoihin siirtymiin en usko, mutta voi olla, että isojen puolueiden puolueuskollisimpia liukuu oman ehdokkaansa taakse.



”Haataisella on perässähiihtäjiä”



Samaa asetelmaa pohtii SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Kauppakeskuksessa puhuneelle Rinteelle lauantai oli kaakkoisen Suomen kampanjapäivä. Puolueen ehdokas Tuula Haataista ei lauantaina Mikkelissä näkynyt kuin julisteissa.



— Minultakin on kysytty, miksi SDP:n äänestäjiä on Niinistön kannalla. Ehkä on ollut, mutta nyt on alettu miettiä miltä pohjalta äänestetään, sanoo Rinne.

— Haatainen on nostanut globaaleja kysymyksiä esille, esimerkiksi ilmastonmuutoksen, ja puhunut eriarvoistumista vastaan.



— Niinistö on nyt ottanut samat teemat. Haataisella on perässähiihtäjiä.

Vesa Vuorela SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne patistaa demariväkeä Tuula Haataisen taakse.

SDP tekee töitä Haataisen kampanjassa, eikä Rinne suostu spekuloimaan sillä, kenelle SDP:n äänet menevät, jos Haatainen ei ole toisella kierroksella.

— Olen pettynyt, jos hän ei ole toisella kierroksella.



Rinteen puhetta kuunnelleet mikkeliläiset demarivaikuttajat Markku Aholainen ja Antti Lehkonen selittävät asetelmaa henkilövaaliluonteella.

— Nyt valitaan ulkopolitiikan johtajaa, eikä ulkopolitiikassa ole ollut vaihtoehtoja. Oma ehdokas SDP:llä toki on oltava. Pahalta näyttäisi, jos ei olisi, tuumi Aholainen.



Rinne arvostelee Niinistöä hallituksen myötäilystä



Rinne ei odota vaalikampanjoinnin viime metreillä uusia isoja avauksia, mutta arvelee, että kotimaan politiikan puheenaiheet saattavat vielä nousta presidentinvaalien keskusteluun.



Rinteen tähtäimessä on Niinistön esiintyminen hallituspolitiikan tukijana.

— Hallitus kurittaa työttömiä ja se puhuttaa puhuttaa kansaa. Niinistö tukee tätä hallituksen linjaa, sillä hän meni puoltamaan aktiivimallia.



— On vaikea ymmärtää sellaista, kun hän on esiintynyt työväen presidenttinä.

Rinteen mukaan pahinta on ollut työttömyysturvan viiden prosentin leikkaus. Hän lupaa, etä SDP hallituksessa peruu tämän leikkauksen.

Presidentinvaalien jälkeistä erityistä sisäpolitiikan kuohuntaa sen kummemmin Rinne kuin Toivakkakaan ei ennakoi.

Toivakan mukaan hallitus on tavoitteensa paaluttanut ja vie isot hankkeet päätökseen. Tällainen on esimerkiksi sote-uudistus. Toivakka arvioi, että myös maakuntavaalit käydään suunnitellusti ensi syksynä.



Rinne on hienokseltaan toista mieltä.

— Vaikea ennustaa, mitä tapahtuu presidentinvaalien jälkeen. Keskustan ja kokoomuksen väleissä on jännitteitä, eikä sotekaan ole vielä taputeltu. Perustuslain näkökulmasta on vielä paljon tehtävää.



Niinistö nähdään alkavalla viikolla



Viikko ennen vaaleja Mikkelin keskustassa kampanjat vaikuttavat vähän vaisuilta.

Niinistö-kahvilassa oli kymmenkunta ihmistä, Rinnettä kuunteli viitisenkymmentä henkeä. Haavisto-esitteitä oli jaossa kävelykadulla. Kauppakeskus Stellan ennakkoäänestyksessä jonotti muutama äänestäjä.

Vesa Vuorela Politiikanharrastaja kerää helposti hyvän kokoelman kampanjasälää yli puoluerajojen. Kaikkea tosin ei saa ilmaiseksi.



Etelä-Savossa on kuitenkin nähty puolueiden ykkösnimiä. Keskustajohtaja, pääministeri Juha Sipilä ilmaantui itse Vanhasen vaalitilaisuuteen Juvalle. Sipilä tähdensi, että Vanhanen on keskustan ehdokas, ei Väyrynen.



Maakunnassa päättyvällä viikolla vieraili myös vihreiden Haavisto.



Säpinää laimeaksi luonnehdittuun kampanjointiin on luvassa, kun presidentti, kansalaisliikkeen ehdokas Niinistö vierailee Mäntyharjulla ja Mikkelissä tulevana keskiviikkona.

Ja jos Niinistön ja Sipilän hallituksen arvostelua ei ole vielä kuullut tarpeeksi, annoksen Väyrysen vaihtoehtoviestiä voi kuunnella sunnuntaina Mikkelin kirjastolla.