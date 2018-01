Näyttämöpäivät lisäsi lipunmyyntipisteitä — Myynti alkaa maanantaina Työväen Näyttämöpäivien lipunmyynti alkaa maanantaina 8.1. Suosituimmat esitykset myydään loppuun nopeasti. Jaakko Avikainen Mikkelin poikateatteri oli yksi vuoden 2017 esiintyjistä.

Työväen Näyttämöpäivien liput tulevat myyntiin maanantaina 8.1. kello 10.00.

Aiemmista vuosista poiketen lippuja myydään Mikkelin Kauppakeskus Akselin Kulttuurikulman lipunmyynnissä, sekä Lippupisteen toimipaikoissa kautta maan.

Lippuja voi myös ostaa netistä osoitteesta lippu.fi.

Näyttämöpäivien liput ovat vuosittain liikkuneet nopeasti ja lipunmyynnissä on koettu myös ruuhkan tunnelmaa vuosittain. Suosituimmat esitykset myydään vuosittain loppuun jo ensimmäisinä lipunmyyntipäivinä.

Lipunmyyntiin on tänä vuonna pyritty varautumaan mahdollisimman hyvin. Henkilökuntaa on paikalla runsaasti. Kulttuurikulman lipunmyyntiin on varattu numerolaput jonottaville asiakkaille ja Lippupisteen toimintavalmius on pyritty varmistamaan erilaisin teknisin keinoin.

Järjestäjät uskovat, että esimerkiksi Finlandia-palkinnon voittajan Juha Hurmeen ohjaama ja Otava Ensemblen esittämä Sanamyrsky tulee myymään aiempien vuosien tapaan katsomot nopeasti täyteen. Sanamyrskystä onkin tehty kolme näytöstä festivaaleille. ’

Myös pienten esityspaikkojen, kuten Mikkelin Teatterin pienen näyttämön ja Kahvila Nandan, katsomot täyttyvät nopeasti.

Festivaaliohjelmistosta löytyy perinteisten esitysten lisäksi myös lauantaina kolmannen kerran järjestettävä Festivaaliklubi. Festivaaliklubilla Mikkelin Teatterin johtaja Katriina Honkanen ja vuoden 2018 festivaalin valitsija Sirpa Riuttala keskustelevat festivaalin esityksistä ja teemoista.

Festivaaliklubin liput tulevat jakoon Mikkelin Teatterille vasta festivaaliviikonloppuna 26.1. alkaen.

Työväen Näyttämöpäivät on yksi suomen suurimmista teatterifestivaaleista, ja se järjestetään Mikkelissä vuosittain tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Tänä vuonna festivaalipäivät ovat 26.-28.1. Festivaaleilla nähdään tänä vuonna 26 esitystä 13 ryhmältä.

