Mikkeliläinen Netta Joffel marssi 17-vuotiaana Carlsonille ja ilmoitti, että hän tulee tänne töihin — Nyt hän on itse vastuumyyjä, joka piristyy kun mallistoon tulee uusia vaatteita

Carlsonin muodin vastuumyyjä Netta Joffel, kuinka urasi alkoi?

— Tulin Carlsonille 17-vuotiaana. Olin opiskelemassa merkonomiksi ja olin työharjoittelussa toisessa paikassa. Harjoittelupaikka sijaitsi tässä lähellä ja odotellessani kerran työpäivän alkua selailin avoimia työpaikkoja. Näin, että Carlsonin jalkineosastolle haetaan myyjää.

Minulla oli siinä vähän aikaa, joten marssin Carlsonille, pyysin päästä vastuuhenkilön puheille ja taisin sitten sanoa, että mä tuun tänne töihin. Paria päivää myöhemmin minulle ilmoitettiin, että sain paikan.

— Aloitin ilta- ja viikonlopputöillä opiskelujen ohessa. Ehdin olla töissä puoli vuotta ja sitten valmistuin. Nyt olen ollut täällä kuusi vuotta, eikä ole ollut hetkeäkään, jolloin ei olisi ollut töitä.

Millainen on tavallinen työpäiväsi, ja mikä tuo työhösi haasteita?

— Normaalina työpäivänä palvelen asiakkaita ja autan asiakkaita löytämään etsimänsä. Haastavinta taas on se, kun ihmiset matkustavat, ja talvisesonkina saatetaan etsiä kesävaatteita. Mutta onneksi nekin voivat löytyä meidän verkkokaupasta.

Mitkä ovat tulevaisuuden urasuunnitelmasi?

— Haluan kehittyä omassa työssäni. Kun olen ollut Carlsonilla niin kauan, olen päässyt oppimaan uutta ja etenemään, ja ammattitaito on kehittynyt työskennellessäni eri osastoilla. Olen nyt myös verkkokauppatiimissä vastaamassa verkkokauppatilauksista. Se on mielenkiintoinen kehitys, johon olen päässyt mukaan. Olen myös suorittanut lähiesimiestutkinnon, minkä Carlson mahdollisti oppisopimuksella.

Mitä havaintoja olet tehnyt muodista kuuden vuoden urasi aikana?

— Muoti kiertää: Vanha tulee uudelleen muotiin. Nyt on taas kengissä tolppakorot ja housuissa leveät lahkeet. Monesti asiakkaat ovat sanoneet, että kaikki pitäisi säilyttää.

Millaiset kengät myyvät tällä hetkellä?

— Nykyisin asiakkaat kysyvät mukavia kenkiä ja vaatteita. Esimerkiksi jalkineissa kysellään paljon mukavia city-lenkkareita.

Mikä on mukavinta työssäsi?

— Esimerkiksi nyt alkava vuodenaika, kun mallistoon tulee uusia vaatteita ja kenkiä, niin on ihan parasta nähdä, että mitä sieltä tulee: se on kuin olisi joulu joka päivä. Ja asiakaspalvelu tietysti, sitä vartenhan me täällä olemme.