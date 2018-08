Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koskee Hirvensalmen kunnanhallituksen päätöksenteon viime keväistä ilmapiirikäsittelyä.

Oikeuden päätöksen mukaan oikaisuvaatimusta tai valitusta ei voi tehdä asiasta, jossa kyse on valmistelusta tai täytäntöönpanosta.

Koko käsittelyn taustalla on kunnanhallituksen viime huhtikuun kokous, jossa hallituksen johto kehotti hallituksen kahta jäsentä, Pirkko Lunttaa (kok.) ja Ari Kämppiä (sd.) ”kiinnittämään huomiota käyttäytymiseensä”.