Vihreät on jakanut puoluejohdon tehtävät puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aallon sairausloman ajaksi.

Puolueen mikkeliläinen varapuheenjohtaja, nuorisotutkija Veli Liikanen ottaa vastattavakseen puolueen ilmastopoliittisen työn vetämisen, puolueen kentän tukemisen ja sidosryhmien yhteyshenkilönä toimimisen.

Virallisena puheenjohtajan sijaisena toimii varapuheenjohtaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo, joka johtaa puoluehallitusta ja puolueen vaalivalmisteluja.

Vihreiden päivänpoliittista työtä eduskunnassa vetää eduskuntaryhmä puheenjohtajansa Krista Mikkosen johdolla.

Aallon sairausloman aikana puolueen puheenjohtajan tehtävistä eduskunnassa vastaa varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää.

Vastuujaosta puolue päätti puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja varapuheenjohtajien kesken maanantain ja tiistain aikana.

Liikasen mukaan puoluejohdon tehtävien jakamiseen ei liity mitään ihmeempää dramatiikkaa.

— Eihän puheenjohtajan sairastuminen nyt hyvä tilanne ole, mutta joukkueena saamme työn hoidettua.

— Kyse on kuitenkin tilapäisjärjestelystä ja odotamme, että Aalto palaa, kun on saanut levätä, sanoo Liikanen

Aalto on sairauslomalla työuupumuksen takia toistaiseksi.

Liikanen arvioi tilannetta, mutta sanoo, ettei mene asioiden edelle, eikä mitenkään kommentoi Aallon sairauslomaa.

— Oletan, että Aalto palaa syksyn aikana, ja toivottavasti ennemmin kuin myöhemmin.

Arkinen työ ei ole yhdestä kiinni. — Veli Liikanen

Samoihin aikoihin Aallon sairauslomailmoituksen kanssa vihreät sai kannatusmittauksessa ennakoitua vaisumman tuloksen.

Liikasen mukaan asioilla ei ole yhteyttä, eikä puolueessa ei ole hätätila, vaikka edessä on tiukka politiikan talvi ja ensi kevään puolella kolmet vaalit.

— Ei ole paniikkitunnelmaa. Töitä on tehty yhdessä. Poliittinen ohjelma on laadittu Aallon johdolla, on valmisteltu kampanjastrategiat, ehdokkaita on haussa ja valmistauduttu vaaleihin.

— Tilanne olisi ollut hankalampi, jos olisi kesken isoja prosesseja.

— Arkinen työ ei ole yhdestä kiinni. Puolueella on aina ollut tapana jakaa valtaa ja vastuuta. Tehtävät eivät ole tuntemattomia kenellekään varapuheenjohtajista.

Puoluejohdon työnjaossa Liikanen sanoo saaneensa rootelin, jonka halusikin.

Hän on jo vetänyt puolueen ilmasto- ja energiapoliittista ryhmää.

— Jatkan tätä nyt vain näkyvämmin. Kentän roolia korostin jo varapuheenjohtajavaalin kampanjani aikana. Varmaan enemmän erilaisia käyntejä ja vierailuja tulee muualle Suomeen aiempaa enemmän.

Vihreillä on puoluekokous joka vuosi. Seuraava kerta on ensi kesän alussa.

Käy Aallon paluun kanssa miten tahansa, aikaistettua puoluekokousta ei tarvitse järjestää.

Jos puoluehallituksen jäsen on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, puoluevaltuuskunta valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen. Tämä koskee myös puheenjohtajaa.