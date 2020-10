Reijo Karhinen valittiin MPY-osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi

Vuorineuvos Reijo Karhinen on valittu MPY-osuuskunnan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Valinta tehtiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa viime torstaina.

Juvalaissyntyinen Karhinen on tehnyt pitkän uran Osuuspankkiryhmässä, jossa hän toimi loppuvaiheessa myös pääjohtajana. Vuodesta 2018 alkaen hän on toiminut työelämäprofessorina Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi Karhisella on laaja kokemus toiminnasta eri yhteisömuotojen hallituksissa ja erityisesti osuuskuntien hallituksissa.

Karhisen lisäksi hallituksessa aloittavat uusina hallitusammattilainen Esa Matikainen sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Noora Talsi.

MPY-osuuskunnan hallituksessa jatkavat Järvi-Suomen energian toimitusjohtaja Arto Pajunen, Mikkelin kaupungin hallintojohtaja Ari Liikanen, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan talouspäällikkö Tiina Snicker ja Keskisuomalainen Oyj:n kuluttaja-asiakkuuksista vastaava johtaja Juhana Tikka.

Hallituksen varapuheenjohtajana toimii Tikka.