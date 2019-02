Mikkelin seniorikortin hinta nousee, mutta ei niin paljon kuin pelättiin: Vuosihinnaksi päätettiin 50 euroa

Mikkelin kaupunki nostaa seniorikortin hinnan 50 euroon vuodessa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta löi asian lukkoon keskiviikkona kokouksessaan. Eläkeläisille tarkoitetun etukortin uusi hinta on 12 euroa korkeampi kuin tähänastinen hinta, 38 euroa vuodessa.

Hinta nousee kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin lautakunta alun perin kaavaili. Kokouksen päätösehdotuksessa esitettiin hinnan nostamista 70 euroon.

— Asiasta keskusteltiin pitkään ja hartaasti, kertoo lautakunnan puheenjohtaja Jatta Juhola (sd.).

— Lopulta päätös syntyi kyllä yksimielisesti.

Seniorikortin ostanut henkilö voi käydä kaupungin hallinnoimissa uimahalleissa ja kuntosaleilla vuoden aikana niin monta kertaa kuin haluaa. Kortilla halutaan kannustaa ikäihmisiä liikkumaan.

Entistä nuoremmille



Toinen muutos on, että vastaisuudessa korttia ei ole pakko ostaa koko vuodeksi. Myyntiin laitetaan myös puolen vuoden kortteja hintaan 25 euroa.

Lisäksi kortin kohderyhmä laajenee. Kortin voivat saada jatkossa 65 vuotta täyttäneet kaupunkilaiset sekä kaikenikäiset vaikeavammaiset ja työttömyyseläkkeellä olevat.

Aiemmin kortti oli rajattu yli 70-vuotiaille henkilöille sekä kaikenikäisille vaikeavammaisille mikkeliläisille.

70 euron suunnitelmasta nousi meteli

Aikeet kortin hinnan korottamisesta 70 euroon kirvoittivat etukäteen vastustusta kaupunkilaisissa. Mikkelin eläkeläisjärjestöjen lisäksi jopa lautakunta itse piti sitä liian kovana hintana eläkeläisille.

Juholan mukaan palaute kenties vahvisti ajatuksia, joita lautakunnalla oli jo korttiasian ensimmäisessä käsittelyssä.

— Jo ensimmäisessä käsittelyssä puhuttiin, että hinnan tulisi olla mahdollisimman matala. Mutta tietenkään korttia ei pysty myymään samalla hinnalla kuin ennen, kun käyttäjäkunta laajenee, Juhola kertoo.

Kaupungin kassavirtoja Juhola ei usko kortin hinnannousun kohentavan.

— Kortin nykyisille käyttäjille 12 euron korotus varmasti aiheuttaa mielipahaa. Mutta verrattuna muiden Mikkelin kokoisten kuntien eläkeläiskortteihin tämä ei edelleenkään ole päätähuimaavan kallis, Juhola sanoo.

Rantakeitaan sali alkaa periä lisämaksua



Uutta on myös se, että Viihdeuimala Rantakeitaan kuntosali alkaa periä seniorikortin haltijoilta 2 euroa lisämaksua per käynti. Salia pyörittää yksityinen yrittäjä, jolla on yhteistyösopimus kaupungin kanssa.

Lautakunta aikoi sulkea Rantakeitaan kuntosalin pois seniorikortin piiristä, koska yrittäjä alkoi vaatia kaupungilta kompensaatiota seniorikortilla käyvistä asiakkaista. Kaupunki ei suostunut yrittäjän vaatimaan 2 euron kompensaatioon asiakasta kohden, mutta kaupunkilaisten vastalauseiden takia päätyi kompromissiin eli kortin käyttäjien itsensä maksamaan lisämaksuun.

Lisäliput myydään 10 kerran sarjalippuina.

Muihin seniorikortin kohteisiin ei peritä lisämaksua. Kortti käy Rantakeitaan uimahallin ja sen kuntosalin lisäksi Naisvuoren uimahalliin ja sen kuntosalille, Hauki-Hallin kuntosalille ja Kisakaaren kuntosalille.