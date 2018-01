Näyttämöpäivät on koonnut ystävykset yhteen jo kymmeniä vuosia — Teatteri antaa syyn tavata, mutta yhdessäolo ei ole turhan kultturellia Ystävykset tulevat joka vuosi Mikkeliin kuka mistäkin. Tapaamiseen liittyy teatterin lisäksi ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa. Risto Hämäläinen Outokummusta lähtöisin olevan ystäväporukan perinteiseen kokoontumiseen Työväen näyttämöpäivillä Mikkelissä kuuluu aina myös reipas liikunta.

Hänskin tekojääradan pukukopissa on lauantaina iltapäivällä tiivis tunnelma. Pukkarin vallannut porukka vetää luistimia jalkaan. Nauru raikaa.

Koolla on joukko Outokummussa syntyneitä, myöhemmin eri puolille maata muuttaneita ystävyksiä, joilla on tapana joka vuosi tammikuun viimeisenä viikonloppuna kokoontua Mikkeliin Työväen näyttämöpäiville.

Perinne on jatkunut jo noin 30 vuoden ajan.

— Kaikki alkoi oikeastaan siitä, että Mikkelissä opiskellessani kutsuin muutamia kavereita luokseni käymään. Kävimme katsomassa muutaman esityksen. Sen jälkeen olemme kokoontuneet vuosittain jollakin kokoonpanolla, kertoo Ari Elomäki.

Joukkoon ei kuulu ainuttakaan teatterialan ammattilaista.

— Tiedän, että näyttämöpäivillä on mukana monia porukoita, jotka käyvät katsomassa kaikki esitykset. Meille teatteri ei kuitenkaan ole niin intohimoinen asia. Sen vuoksi tapaamiseemme liittyy paljon muutakin, kertoo järjestelyistä päävastuun kantava Hanna Vahvaselkä Mikkelistä.

Ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa

Useimpina vuosina porukka on järjestänyt jääkiekkomatsin, johon he ovat kutsuneet myös mikkeliläisiä tuttaviaan. Tällä kertaa oli tarkoitus mennä retkiluistelemaan. Sää teki kuitenkin tepposet, ja porukka päätyi luistelemaan ja pelailemaan turvallisemmin Hänskin kentälle.

Luistelun jälkeen vuorossa oli saunomista, avantouintia ja hyvää ruokaa.

— Näyttämöpäivät tarjoavat hyvän syyn kokoontua yhteen. Tapahtuman ajankohta on tiedossa, joten harvoin kukaan järjestää juuri sille viikonlopulle mitään muuta ohjelmaa, Vahvaselkä toteaa.

Tapana on, että jokainen voi käydä katsomassa itselleen mieluisia esityksiä yksin tai pienemmässä porukassa. Perjantaina osa joukosta kävi katsomassa Tikkurilan teatterin Tyttö ja varis -näytelmän.

— Lauantai-iltana sitten katsotaan yksi esitys koko porukalla. Tällä kertaa yhteinen valinta osui Tukkateatterin Luvattu maa -musikaaliin, valotti Vahvaselkä illan suunnitelmia.

Yhteiskunnalliset asiat esillä

Ilta jatkui yhdessäolon merkeissä paikallisessa pubissa, jossa totta kai ruodittiin esityksiä.

Tapahtuman tämänkertaiseen antiin joukko on erityisen tyytyväinen.

— On hienoa, että sellaiset päivänpolttavat yhteiskunnalliset asiat, kuten pakolaisuus, ihmisten hyväksikäyttö ja vanhusten asiat nostetaan esiin, toteaa Ismo Björn Joensuusta.

Jukka Sihvosen mielestä Näyttämöpäivät on monipuolinen tapahtuma.

— Mikkelissä on usein näytelmiä, joita näkee yleensä ammattiteatterin toteuttamina ja joita harvemmin esitetään pienemmissä teattereissa. On todella mielenkiintoista nähdä, miten harrastajaryhmät käsikirjoituksia toteuttavat.

Tänään sunnuntaina ainakin osa porukasta aikoo katsoa Otava Ensamblen Sanamyrsky-näytelmän.

Tapaamisen yksi tärkeimmistä asioista on tietenkin jo ensi vuoden kokoontumisen suunnittelun aloittaminen.