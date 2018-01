Puumalan haaveet omasta lääkäristä saivat takapakkia — Terveysaseman virkaan tuli tasan nolla hakemusta: ”Laitetaan tehtävä heti uudestaan avoimeksi” Pettynyt Puumalan kunnanjohtaja haluaa, että korotettu palkka tuodaan paremmin esiin toisella hakukierroksella. Tanja Rihu Työ Puumalan terveysasemalla ei kiinnostanut yhtään lääkäriä. Hakemuksia tuli nolla kappaletta.

Puumalan terveysasemalle ei löytynyt loppuvuoden haussa kauan odotettua omaa lääkäriä.



Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote laittoi paikan avoimeksi, mutta tehtävään ei tullut yhtään määräajassa hakemusta.



— Hakijoita ei ollut, mutta tehtävä laitetaan heti uudestaan avoimeksi, Essoten ylilääkäri Hans Gärdström sanoo.

Puumalassa on kannettu huolta loppuvuoden aikana lääkäripalveluista, sillä terveysasemalla on ollut lääkäri vain kolmena päivänä viikossa.



Toiveet oman, vakituisen lääkärin löytymisestä olivat isot. Kunta on luvannut auttaa lääkäriä esimerkiksi asunnon etsinnässä ja painostanut Essotea maksamaan tavallista kovempaa palkkaa.

Puumalan kunnanjohtaja Niina Kuuva kuvailee nollaa hakijaa todella ikäväksi tulokseksi.



Kuuva olettaa, että toisella hakukierroksella Essote tuo Puumalan lääkärin korotetun palkan paremmin esille.



— Se voi auttaa asiaa, että palkka mainitaan hakuilmoituksessa ja olen sitä pyytänyt Essotelta toistuvasti. Nyt sitä on pitänyt lääkäreiden erikseen kysellä, Kuuva sanoo.

Maaseutukuntien lääkäritilanteiden perimmäiset syyt olisi käytävä läpi. - Niina Kuuva.

Kuuva huomauttaa, että kyseessä on yksittäistä lääkärin virkaa isompi asia ja näkee, että maaseutukuntien lääkäritilanteiden perimmäiset syyt olisi käytävä läpi.



Kunnanjohtaja muistuttaa, että yli puolet Etelä-Savon ihmisistä asuu maaseutualueilla ja iäkkään väestön keskuudessa palvelutarvetta on.

Kuuva epäilee, että taustalla voi olla palkkauksen lisäksi esimerkiksi pelko vastuun kasautumisesta.

— Olisi Essoteltakin hyvää henkilöstöpolitiikkaa pyrkiä ratkomaan, miksi tilanne on näin hankala, Kuuva sanoo.

Hans Gärdströmin mukaan Puumalan terveysasemalla on tilanteesta huolimatta nyt lääkärin vastaanottoa viidesti viikossa.