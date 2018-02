Kuntien taloudessa näkyy vaihteeksi vähän valoakin — Tuloskunto ei ole vielä mahdottoman hyvä, mutta suunta on oikea Mikkelin seudun kunnat tekivät viime vuonna kohtuullista tulosta. Investoinneissa oli välivuosi, mutta moni kunta painii rakentamisen ja velan välimailla. Jasmine Kousa Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän puheenjohtaja Seppo Ruhanen sanoo, että kuntien kannattaa tarkkailla lainasaldoaan nyt maakuntauudistuksen lähestyessä.

Etelä-Savon kuntien talouskunto näyttää vaihteeksi valoisalta.

Viime vuoden tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntatalouden tunnusluvut osoittavat, että kulukuri on pitänyt, palvelut on tuotettu ja osa kunnista jopa lyhensi lainojaan.

— Näin yleisellä tasolla, mutta kuntakohtaisia eroja on, sanoo maakunnan kunnallisasiain työryhmän puheenjohtaja, Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen.

Ruhanen sanoo, että ”ei kuntatalous vielä mitenkään mahdottoman vahva ole, mutta suunta on hyvä”.

— Yhden vuoden tulosta ei kannata kovin tarkkaan tuijottaa, mutta voi sanoa, että viime vuosi oli tavallaan terveen talouden vuosi.

Mikkelin seudun kuntien viime vuosi oli yllättävän pitkälle samanlainen kuin edellisvuosi.

— Talousasetelmat vaikuttavat kuin pysähtyneen.

Toimintakate on ennallaan, mikä tarkoittaa sitä, että menot eivät ole järkyttävästi kasvaneet. Verorahoitus, joka niputtaa verotulot ja valtionosuudet, on samoilla tasoilla kuten myös verotulokertymä.

Viime vuosi oli tavallaan terveen talouden vuosi. - Seppo Ruhanen

Valtionosuuksien kertymässä on kuntakohtaista vaihtelua, mutta laajemmin katsottuna kuntien valtionosuudet eivät kuitenkaan ole pudonneet.

— Se on hyvä, sillä on myönnettävä, että monet kunnat ovat riippuvaisia valtionosuuksista, sanoo Ruhanen.

Kuntatalouden varauduttava maakuntauudistukseen

Taloussuhdanteet ovat paranemaan päin. Työllisyyden elpyminen näkyy heti kuntien tuloissa.

Osasyy vakaaseen tilanteeseen on myös hallituksen toimissa. Ruhanen antaa hallitukselle jopa hieman tunnustusta.

— Lisää velvoitteita ei ole asetettu kunnille ilman kompensaatiota, eikä valtionosuuksia ole leikattu. Toteutuneet valtionosuusleikkaukset ovat edellisen hallituksen häntiä.

Samaan aikaan hallituksen tarmo on mennyt soten ja maakuntauudistuksen sorvaamisessa. Ruhanen muistuttaakin edessä olevasta jättimuutoksesta.

— Tämän ja tulevan vuoden onkin oltava vakaita. Huomio pitää olla vuoden 2020 jälkeisessä ajassa.

— Jos kunnalle jää nyt velkaa merkittävästi, velan hoitokyky voi olla kova paikka, kun kuntaveroa leikataan maakuntauudistuksen vuoksi. Toimintakykyä täytyy olla, että pystyy huolehtimaan tehtävistä.

Ruhanen tarkkailee kahta tunnuslukua, velkaantumista sekä toiminnan ja investointien rahavirtaa, joka kertoo rahoitustasapainosta, siis siitä, miten tulorahoitus riittää pitkällä tähtäimellä.

Velkaa maakunnan kunnilla on enemmän kuin maassa keskimäärin, mutta viime vuonna lainakanta jopa pieneni.

— Vuosikate voisi olla vieläkin parempi, mutta se on riittänyt investointeihin. Rahavarat ovat vähentyneet, mikä juoruaa siitä, että investointeja on tehty kassavaroilla.

Mikkelin seudun kunnista vain Pertunmaalla toiminnan ja investointien rahavirta on miinuksella. Sen sijaan esimerkiksi Mikkeli, Kangasniemi ja Mäntyharju ponnistivat vuoden 2016 miinuspuolen luvun positiiviseksi.

— Olemme innostuneet elinkeinopolitiikan tehostamiseen eli on rakennettu halleja yritystoimintaan, sanoo Pertunmaan kunnanjohtaja Juha Torniainen.

Pertunmaa lisäsi velkaansa merkittävästi. Kokonaisvelassa vain Kangasniemi on edellä.

Pertunmaan tulokehitys ei ole hääppöinen, ja Torniainen sanoo, että ratkaisevaa on valtionosuuskehitys.

— Kunnan valtionosuudet ovat pudonneet ja laskevat edelleenkin niin, että kuluvan vuoden tasapainotuksesta tulee vaikeaa.

Mäntyharju piti investointien välivuoden

Kuntien seilaamista velan, investointien ja käyttötalouden keskellä osoittavat Mäntyharjun ja Juvan esimerkit.

Vakavarainen Mäntyharju piti viime vuonna investointien välivuoden ja lyhensi velkojaan. Kulut olivat kurissa ja verokertymä hyvä.

Takana oli tuntuva investointijakso, joka nyt on edessä taas, mikä tietää velkaantumista.

— Seuraavan neljän vuoden rakennusohjelma on kymmenen miljoonaa euroa, sanoo kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Mäntyharju varautuu rakentamiseen ylimääräisillä poistoilla. Viime vuoden ylijäämä olisi lähes neljä miljoonaa euroa, mutta kunta tekee isot alaskirjaukset. Kunnan rasitteena on joukko kiinteistöjä, joiden poistoaika on pitkä.

Raskaan sarjan investointijaksoon lähtee myös Juva. Kunta toteutti juuri soten kuuden miljoonan vuodeosastohankkeen, velaksi. Tulevan kampushankkeen kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

— Kyse on leasing-toteutuksesta, joten pääomia ei sidota, mutta käyttötalouteen se vaikuttaa, sanoo kunnanjohtaja Mervi Simoska.

Juva kirjaa viime vuodelta ylijäämää, jonka lopullinen määrä on kiinni poistoista. Kunta tekee ylimääräisiä poistoja.

Viime vuonna Juva velkaantui lisää. Simoskan mukaan lainasalkku on hallinnassa.

— Korkotasoa on vahdittava. Nyt korot ovat alhaalla, mutta on selvää, että korkonousu tulee jossakin vaiheessa.

Kahdella pienellä velka minimissä

Mikkelin seudulla on kaksi kuntaa, joiden velka on poikkeuksellisen pieni.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan pienillä kunnilla on tätä nykyä vaikeaa, mutta ei ainakaan runsaan 2 000 asukkaan Hirvensalmella ja Puumalalla.

Hirvensalmella velkaa on 190 euroa asukasta kohden, Puumalalla 758 euroa.

— Menot on painettu alas ja samalla tulopuoli on toteutunut yllättävän hyvin, sanoo Ruhanen.

Puumalassa verorahoitus on jokseenkin tarkkaan sama kuin edellisvuonna. Toiminnan ja investointien rahavirta on hieman pudonnut.

Kunnat ovat velkaantumisen pelossa hillinneet investointeja.

— Taloudelle siitä on apua, mutta pitää arvioida, onko linja hyvä vai ei. Kunnissa on korjausvelkaa ja näitä homekouluja.