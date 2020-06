Malmitutkimusyhtiö alkaa kartoittamaan kallioperää Puumalan ja Sulkavan Partalansaaressa – Samalla yhtiöllä varaus myös Juvalla ja Mikkelissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Suomen Malmitutkimus Oy:n kaivoslain mukaisen varausilmoituksen Sulkavaan ja Puumalaan. Varaaja olettaa aiempien tutkimusten perusteella alueella olevan grafiittia, jota käytetään muun muassa sähkömoottoreissa.

Varausalue on kooltaan 92,52 neliökilometriä. Alue kattaa ison osan Partalansaaresta, joka sijaitsee Sulkavan ja Puumalan välissä. Saarta ympäröi itäpuolella Lepistönselkä, luoteispuolella Enonvesi ja lounaispuolella Haapaselkä.

Partalansaari on suosittu lomakohde Saimaan äärellä. Varausalueella tunnettuja matkakohteita ovat esimerkiksi Sarsuinmäen tykkipatteri ja kivikirkoksi kutsuttu siirtolohkare, jonka sisään mahtuu toistakymmentä henkilöä kerrallaan. Viidanvuoren muinaishistorialliset kalliomaalaukset eivät ole varausalueella.

Varaus myös Juvalla ja Mikkelissä

Varaus ei oikeuta etsimään alueelta malmia tai tekemään kaivauksia, vaan antaa varaajalle etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen. Suomen Malmitutkimus Oy:n suunnitelmissa on hakea alueelle malminetsintälupaa kahden vuoden sisällä varausilmoituksen hyväksymisestä, mikäli alueelta löytyy merkittäviä grafiittiesiintymiä.

Varaajan suunnitelmissa on tehdä kallioperäkartoitusta ja kerätä näytteitä kalliopaljastumista sekä lohkareista tutkimuksia varten. Toisena varausvuonna suunnitelmissa on valita potentiaalisimmat esiintymät jatkotutkimuksiin ja tehdä niissä lisätutkimuksia. Varaus on voimassa 16. huhtikuuta 2022 asti.

Suomen Malmitutkimus Oy:lla on tällä hetkellä varaus myös Juvan ja Mikkelin alueilla.