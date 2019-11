Mikkelin kaupunki lähtee mukaan uuteen Jalkaväkimuseosäätiöön.

Kaupunki on valmis osallistumaan säätiön perustamiseen 10 000 euron peruspääomaosuudella.

Aloite säätiön perustamisesta on lähtöisin Jalkaväen säätiöltä.

Taustalla on museolain uudistus. Jalkaväen säätiö on hakenut museolle valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edellyttänyt säätiöltä sääntömuutosta valtionosuuden saamiseksi, mutta säätiö ei tätä muutosta kuitenkaan aio tehdä.

Sen sijaan säätiö esittää Jalkaväkimuseosäätiön perustamista. Uutta säätiötä on ryhtynyt valmistelemaan prikaatikenraali, evp Olli Nepponen. Mukana on myös Jalkaväkimuseon johto.

Jalkaväen säätiö on esittänyt, että Mikkelin kaupunki olisi mukana uudessa säätiössä. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki osallistuu säätiöpääomaan. Säätiön peruspääoma on 50 000 euroa.

Suunnitelman mukaan Jalkaväen säätiö siirtää perustettavalle säätiölle Jalkaväkimuseon kokoelmat ja muun omaisuuden.

Toiminta on määrä siirtää uudelle pohjalle ensi vuoden alusta lukien.

Jalkaväkimuseo toimii Mikkelin vanhalla kasarmialueella kahdessa 1880-luvulla rakennetussa puukasarmissa. Rakennukset ovat olleet kaupungin omistuksessa vuoden 2019 alusta.

Näyttelytilaa on käytössä noin 2 000 neliötä. Museon omaan kokoelmaan kuuluu noin 2 000 museoesinettä

Viime vuosina Jalkaväkimuseoon on vuosittain tutustunut noin 10 000 museovierasta. Kuluvana vuonna kävijämäärä on ollut hieman kasvussa.

Museo saa museolain perusteella valtionapua vuosittain noin 50 000 euroa. Kaupunki on tukenut museon toimintaa noin 20 000 eurolla. Pääsylippu- ja museokauppatulot ovat noin 35 000 euroa.

Lisäksi museo on saanut satunnaisia avustuksia näyttelytoimintaan. Jalkaväen säätiö on kattanut mahdollisen menojen ja tulojen erotuksen.

Jalkaväkimuseo on ainoa laaja sotahistoriallinen museo Itä-Suomessa ja ainoa jalkaväen historiaan keskittynyt museo koko Suomessa.

Mikkelin Päämajamuseo ja jatkossa Sodan ja rauhan keskus Muisti ovat laajalle yleisölle tunnetumpia kuin Jalkaväkimuseo, mutta eivät varsinaisesti kilpaile Jalkaväkimuseon kanssa.