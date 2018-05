Mikkelin keskussairaalan osastolla 26 taas uusi vierailurajoitus — Nyt syynä on influenssa A, keväällä riivasivat noro ja influenssa B

Taudin leviämiseen osaston sisällä on vaikuttanut se, että osa sairastuneista on muistisairaita. "He kulkevat osaston tiloissa jossain määrin rajoittamatta."