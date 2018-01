Mikkeliläissyntyinen kielitieteilijä Veikko Väänänen saa Kirkonvarkauteen oman kadun - kerro, kenelle haluaisit nimikkokadun Mikkeliin! Mikkelissä on nimetty paljon katuja historiallisten henkilöiden mukaan. Joukossa on kansallisia suurnimiä, mutta myös suurelle yleisölle tuntemattomampia merkkihenkilöitä. Länsi-Savon arkisto Länsi-Savo kirjoitti Veikko Väänäselle nimikkokatuhankkeesta 14.6.2011. Veikko Väänänen on lehtikuvassa oikealla.

Mikkelissä syntynyt kielitieteilijä, professori Veikko Väänänen on seuraava merkkihenkilö, joka saa Mikkeliin oman kadun.

Kahden mikkeliläisen yksityishenkilön vuonna 2011 tekemä aloite on edennyt kaupungin prosesseissa hitaasti. Nyt Väänäselle ollaan nimeämässä katua Kirkonvarkauden kaupunginosasta. Väänäsen mukaan nimettävä katu lisätään Kirkonvarkauden eteläosan kaavanimistöön, kun asemakaava tulee lainvoimaiseksi tänä vuonna.





Tunnettu tutkija

Veikko Väänänen (1905—1997) oli kansainvälisellä tutkimuskentällä tunnetuimpia suomalaisia tutkijoita, kielitieteilijöiden terävintä kärkeä. Hänen väitöskirjoistaan otettiin useita painoksia.

Väänänen kirjoitti ylioppilaaksi Lyseosta ja opiskeli Helsingin yliopistossa saksalaista filologiaa.

Hän otti pääaineekseen Rooman kirjallisuuden ja tutki muun muassa Pompeijin latinankielistä piirtokirjoitusta. Tästä syntynyttä väitöskirjaa luonnehdittiin uraauurtavaksi. Hän kirjoitti myös useita oppikirjoja.





Aloitteen tekeminen on paras keino, jos haluaa edistää sitä, että joku Mikkelin kaduista nimettäisiin tunnetun tai muuten merkittävän henkilön mukaan.

Ensimmäinen Mannerhemintie

Mikkelissä on pitkät perinteet katujen nimeämisessä historiallisten henkilöiden mukaan. Tunnetuin niistä on marsalkka Mannerheimin mukaan ristitty katu.

Mikkeli oli ensimmäinen Suomen kaupunki, jonne nimettiin katu Mannerheimin mukaan. Se tapahtui helmikuussa 1919, kun entinen Rantakatu nimettiin uudelleen Mannerheimintieksi. Taustalla oli se, että valkoisen armeijan ylipäällikkö Mannerheim piti päämajaansa reilun kuukauden ajan Mikkelissä sisällissodan aikaan, keväällä 1918.



Mikkelissä on myös muun muassa Snellmanninkatu, Lönnrotinkatu, Anni Swaninkatu, Otto Mannisenkatu ja Poléninkatu sekä Ahonkatu, Kivenkatu ja Topeliuksenkatu.

Kirjailija Otto Mannisen kirjailijapuoliso Anni Swan kävi lyseon Mikkelissä.

Poléninkatu on nimetty Rietrikki Polénin (1823—1884) mukaan. Hän kielenkääntäjä, Mikkelin lyseon uskonnon ja suomen kielen lehtori ja suomalaisuusaatteen kannattaja.





Keisareillakin oli kadut Mikkelissä

Ennen itsenäistymistä Mikkelissä oli myös Venäjän keisarien mukaan nimetyt kadut. Nikolainkatu on nykyään Porrassalmenkatu ja Aleksanterinkatu vaihtui itsenäistymisen jälkeen Maaherrankaduksi.



Viimeisimmät merkkihenkilöiden mukaan nimetyt Mikkelin kadut löytyvät uudesta Kirkonvarkauden kaupunginosasta. Siellä on muun muassa Antellinkatu, Forsiuksenpolku, Huldankuja, Akveliinanpolku sekä Paasosenpolku.

Antellinkatu on nimetty Alexandra ja Alina Antellin mukaan. He pitivät Mikkelissä yksityistä, ruotsinkielistä tyttökoulua 1800-luvun lopussa.

Henrik Forsius (1733—1813) oli pitkäaikainen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra ja pidetty kansansivistäjä 1700-luvun lopussa.

Hulda Nordenstreng oli pitkäaikainen Mikkelin kaupunginvaltuutettu ja toimi kansanedustajana 1920-luvun lopussa.

Akveliina Heinze oli suosittu ravintoloitsija 1800-luvun alkupuolella. Hänen toiminnastaan on kerrottu että ”rallihuoneessa monenkaltaisella ilolla herrasväestö vietti hämärät talviset illat”.

Heikki Paasonen (1865—1919) oli suomalainen kieli- ja kansatieteilijä ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Helsingin yliopistossa.



Ehdotukset ovat tervetulleita

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkasen mukaan aloitteen tekeminen on paras keino, jos haluaa edistää sitä, että joku Mikkelin kaduista nimettäisiin tunnetun tai muuten merkittävän henkilön mukaan.

— Aloitteen voi tehdä kaupunginhallitukselle. Kaavoitusprosessin aikana voi myös ehdottaa kirjallisesti kadun nimeämistä. Esityksiin saa aina kirjallisen vastauksen, neuvoo Tarkkanen.



Kenelle sinä haluaisit oman nimikkokadun Mikkeliin? Kerro ehdotuksesi tämän jutun kommenttikentässä ja Länsi-Savon Facebook-sivulla!