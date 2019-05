Kysyimme mikkeliläisiltä, mikä olisi uudelle ylioppilaalle tai ammattiin valmistuvalle sopiva valmistujaislahja.

Tarja Pekkanen Ristiinasta sanoo, että koulunsa päättävää on hyvä muistaa vasta lukiossa tai ammattiin valmistuessa.

— Peruskoulun lopettaminen ei vielä anna aihetta lahjaan.

— Raha on opiskelijalle paras lahja. Opiskeleva nuori tarvitsee aina rahaa. Sitä paitsi silloin nuori voi itse päättää, mitä hän ostaa ja mitä tarvitsee. Jos lukion päättää tai valmistuu ammattiin, niin satanen on hyvä lahja. Nykyään ajassa on menty niin paljon eteenpäin, että opettajan muistamista keväällä en näe tarpeelliseksi, sanoo Tarja Pekkanen.

Lahjakortti on varma valinta

Mikael Närvänen Mikkelistä odottelee tänä keväänä omia valmistujaisjuhliaan.

Kari Toiviainen Mikael Närväsellä on tänä keväänä omat valmistujaisjuhlat. Hänestä rahalahja tai lahjakortti on opiskelijalle aina tervetullut valmistujaislahja.

— Lähes joka kesä on ollut sukulaisten valmistujaisjuhlia. Tänä keväänä ei ole tiedossa muita kuin omat valmistujaiset.

— Lahjan valinta ei ole ollut vaikeaa, jos se on kaverille valittu. Opiskelijoilla on aina rahatilanne tiukka. Lahjakortti tai rahalahja on varma valinta. Se auttaa tilanteessa paljon. Peruskoulussa ysiluokalta pääsevää voi ehkä muistaa, mutta ei muuten. Pitkässä lomassa on palkintoa lukuvuoden päättäville ja opettajille ihan riittävästi, sanoo Mikael Närvänen.

Hannu Valonen Mikkelistä sanoo, että tuttava- tai lähipiirissä ei tänä keväänä ole tiedossa valmistujaisjuhlia.

Kari Toiviainen Hannu Valosen mielestä lahjan hankkiminen ylioppilas- tai valmistujaislahjaksi on vaikeaa jos ei tunne lahjansaajan tarpeita.

— Lahjasta puhuttaessa ensimmäisenä tulee mieleen lahjakortti johonkin kauppaan.

— Kun ei lahjan saajan tarpeita tiedä, lahjakortti on sopiva valinta. Varmaan olisi hyvä muistaa heitäkin, jotka päättävät peruskoulun. Se on kuitenkin yksi saavutettu etappi opiskelutiellä. Kun koulut keväällä loppuvat, opettajaakin voisi jotenkin muistaa vaikkapa ruusulla tai jollainen muulla kukalla, Hannu Valonen sanoo.

Lahja riippuu henkilöstä

Timo Salonen Mikkelistä kertoo, että hänen ei tänä keväänä tarvitse miettiä valmistujaislahjaa.

Kari Toiviainen Timo Salonen sanoo, että ainakin luokanvalvojan muistaminen keväällä on hyvä juttu. He ovat jaksaneet olla ja opastaa nuoria koko lukuvuoden.

— Meidän suvussamme ei ole nyt ainuttakaan opiskelunsa päättävää tai valmistuvaa nuorta.

— Lahjan valinta nuorelle on joskus helppoa ja toisinaan sitä täytyy oikein miettiä. Lahja riippuu hyvin paljon henkilöstä, jolle se annetaan. Jos on selvillä, mitä valmistunut tarvitsee, valinta on helpompaa. Henkilökohtaisesti antaisin valmistuvalle mieluummin tavaraa kuin rahaa. Tavaralahja on persoonallisempi. Siitä jää lahjansaajalle muisto, perustelee Timo Salonen.