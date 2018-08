Armeijan kutsuntoihin osallistuu Etelä-Savossa tänä vuonna 873 nuorta miestä

Etelä-Savossa on tänä vuonna 873 kutsunnanalaista nuorta miestä. Tämän vuoden kutsuntaikäluokka on syntynyt vuonna 2000, joita on Etelä-Savossa yhteensä 772. Kutsuntaikäluokan lisäksi tarkastetaan 101 aiemmin kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi määrättyä asevelvollista.