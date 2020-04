THL: Koronan riskiryhmiin kuuluvien osuudet vaihtelevat suuresti alueittain, eniten riskiryhmäläisiä Essoten ja Sosterin alueilla

Suhteellisesti eniten riskiryhmäläisiä on THL:n mukaan Itä-Savon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä.

Koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien osuudet vaihtelevat Suomessa merkittävästi alueittain, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Väestöön suhteutettuna eniten riskiryhmiin kuuluvia on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa joka kolmas yli 18-vuotias kuuluu riskiryhmään. Seuraavaksi eniten riskiryhmään kuuluvia on Etelä-Savon ja Kainuun sairaanhoitopiireissä.

Suhteellisesti vähiten riskiryhmään kuuluvia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

– Sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää tietoa arvioidessaan, kuinka moni mahdollisesti tarvitsee sairaalahoitoa koronaepidemian aikana sekä kuinka paljon tarvitaan hoitohenkilökuntaa ja muita resursseja, tutkimusprofessori Tiina Laatikainen sanoo THL:n tiedotteessa.

Yhteensä yli miljoona riskiryhmäläistä

Koronavirustaudin riskiryhmiä ovat yli 70-vuotiaat sekä ne, joilla on keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä heikentävä sairaus.

Kaikkiaan riskiryhmiin kuuluvia on Suomessa yhteensä hieman yli miljoona. Iän puolesta riskiryhmään kuuluu noin 870 000 ihmistä. Sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvia 18–69-vuotiaita on Suomessa yhteensä noin 200 000.

Määrällisesti eniten riskiryhmään kuuluvia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä heitä on yli 260 000. Heistä sairauden vuoksi riskiryhmään kuuluvia 18–69-vuotiaita on noin 55 000.