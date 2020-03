Mikkelin Möyhentäjä: Tänään syön ravintolaruokaa – varovainen pitää olla mutta eristäytyminenkin voi nyrjäyttää mielialaa

Mikkelin Möyhentäjä on totutellut elämään poikkeustilassa. Ja huomannut että ihmissielua uhkaa välillä myös ylikuormitus.

Tänään syömme puolison kanssa ravintolaruokaa. Ehkä nautimme myös juoman tai pari.

Teemme sen, koska a) on nälkä, b) olemme terveitä ja c) tekee mieli vähän tuulettua.

Ravintolassa olen toki syönyt koko viikon. Lounaspaikassa on ollut oikein hyvää ruokaa eikä ole pelottanut yhtään.

Olen käynyt myös hierojalla, kauppahallissa, kahvipaahtimossa, huonekaluliikkeessä, Alkossa ja ruokakaupassa.

Ei ole pelottanut.

Tällä viikolla tuulettuminen on alkanut tuntua tavallista tärkeämmältä. On meinannut tulla välillä vähän nihkeä olo tässä koronan etenemistä seuratessa.

Vaikka alalla olenkin, on informaatiotulva tupannut ajoittain hautaamaan alleen. Kasettiin ei tallennu määräänsä enempää.

Silloin on pitänyt kaivaa digiboksilta ruotsalaisdekkari tai vauhdikas elokuva. Kytkeä kuuppa vapaalle.

Töissä on ollut kummallista. Kun porukka on etätöissä, työyhteisö on hajalla vaikka se hommansa hoitaisikin.

Ja kun käsiteltäviä aiheita on periaatteessa tasan yksi, alkavat ajatukset helposti kiertää turhan tiukkaa rinkiä.

Tällä viikolla olen saanut itseni kiinni siitä, että päässä soi repeatilla Sir Elwoodin Hiljaisten Värien Kymmenen tikkua laudalla. Se, jossa ollaan vääjäämättömän tuhon partaalla.

Poliitikkojen lausunnoistakin pasahti mieleen se, kun Morgan Freemanin esittämä presidentti puhui Yhdysvaltojen kansalaisille katastrofielokuvassa Deep Impact: "Elämä jatkuu. Mutta..."

Olen huomannut, että tuollaiseen tunnelmaan auttaa yksi asia.

Se, kun lähtee hiljaiselta työpaikalta tai kotoa edes hetkeksi kaupungille. Hoitaa asioita, juttelee ihmisten kanssa ja toteaa omin silmin, että täällä se yhteiskunta ja elämä vain rullaa eteenpäin.

Vähän hiljaisemmin, mutta kumminkin.

Tavallinen kaupunkielämä on juuri tällä viikolla tuntunut jotenkin hyvin rauhoittavalta.

Jääkaapin ovessa on Lontoon reissulta hommattu magneetti. Siinä lukee tuttu lause, jonka voi suomentaa vaikka että pysy rauhallisena ja elä elämääsi.

Kliseehän se on. Mutta tähän aikaan hyvä muistutus.

Ei se Harmagedon ole vielä tulossa.

Kaupunkielämää meidän terveinä olevien pitäisi nyt, kaikesta huolimatta, harrastaa.

Käydä kaupoissa muutenkin kuin jauhelihaa ja vessapaperia hamstraamassa. Jos ei muuten niin niille, jotka eivät itse pääse.

Käydä ravintoloissa tai edes hakea niistä ruokaa kotiin.

Käydä lähiöbaarissa vaihtamassa kuulumiset, jättämässä lottokuponki ja hakemassa vaikka saunaolut.

Niin voi tehdä, kun sen tekee pienellä porukalla, pesee kädet ja on muutenkin varovainen.

Ravitsemusbisnes on nyt todella kovilla. Nyt jos koskaan sen tulevaisuus on kiinni meidän asiakkaiden toiminnasta.

Niissä muuten putsataan ja hinkataan paikkoja siihen tahtiin, että hygienia on parempi kuin monen suomalaisen kotona.

Sama koskee hierojia, partureita, kauneussalonkeja ja muita vastaavia.

Niissä liikkeissä tehdään nyt kaikki mahdollinen sen eteen, että meidän olisi turvallista hoitaa oma siisteytemme ja ulkonäkömme.

On ihan selvää ettei nyt ole isojen kokoontumisten ja keikkojen aika.

Mutta ei meiltä ole, ainakaan vielä, kielletty itseämme jotenkin viihdyttämästä ja hemmottelemasta.

Se tekee omalle sielulle kerrassaan meisseliä.

Se tekee hyvää myös yrittäjille. Meidän ostoskäyttäytymisestämme on nyt nimittäin kiinni se, millaisia palveluja meillä on siinä vaiheessa, kun viimeinenkin koronanappula on saatu kuppiin ja palataan normaaliin päiväjärjestykseen.

Sitä odotellessa aion ostaa tavaroita, syödä hyvin, pitää huolta läheisistäni, soittaa niille jotka ovat kauempana, kuunnella hyvää musiikkia (sitä vanhaa), katsella viihdyttäviä elokuvia ja lukea Aku Ankkaa ja Veikko Huovista. Miten olisi Lentsu?

Miellyttävät asiat maadoittavat ja pitävät pään pystyssä.

Aion myös pysyä terveenä tekemällä niin kuin minua viisaammat käskevät ja pitämällä järjen kädessä.

Enkä murehdi sitä, mille ei voi mitään.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi, että olemme uuden edessä. Käyttäytymistapamme tulevat muuttumaan.

Huomattu on.

Ennen piti yskäistä kätkeäkseen epähuomiossa päässeen pierun.

Nyt on pieraistava salamannopeasti peitemielessä, jos pienikin rykäisy livahtaa ilmoille.