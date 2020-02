Koulutytöiksi tekeytyneet naiset huijasivat rahaa ikäihmisiltä Joroisissa – Kaupittelivat patalappuja luokkaretkeä varten, mutta veivätkin asunnosta korut ja pankkikortit

Koulutytöiksi tekeytyneet huijarit ovat vieneet ikänaisilta huomattavia määriä omaisuutta eri puolilla Suomea. Poliisi epäilee naisten syyllistyneen anastuksiin muun muassa Joroisissa.

Asiaa tutkii Hämeen poliisi, sillä suurin osa teosta on tapahtunut Hämeessä. Tuorein tapaus on käynyt ilmi Joroisissa, jossa he olivat viime viikolla patalappuja myymällä harhauttaneet asianomistajaa ja anastaneet pankkikortin.

Pankkikorttia epäillyt ehtivät käyttää muutaman päivän, jolloin he aiheuttivat asianomistajalle useiden tuhansien eurojen vahingon.

Viikonloppuna poliisi otti kiinni kaksi tekoihin epäiltyä naista. Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi epäillyt vangittaviksi torstaina. He ovat noin 35-vuotiaita suomalaisia naisia.

Koulutytöiksi tekeytyneinä he ovat kaupitelleet ovelta ovelle -periaatteella pääasiassa iäkkäille naisille patalappuja ja pöytäliinoja kerätäkseen varoja koulun luokkaretkeä varten.

Asunnossa toinen naisista on kiinnittänyt asukkaan huomion itseensä ja toinen on anastanut koruja, käteistä ja pankkikortteja.

Tapauksia voi tulla vielä lisää

Monissa tapauksissa asianomistajat eivät ole havainneet asiaa moneen päivään ja huijarit ovat ehtineet käyttää tilit tyhjiksi. Suuret tappiot ovat poliisin mukaan olleet mahdollisia, koska pankkikorttien tunnusluvut ovat olleet paperilla pankkikortin yhteydessä tai jopa suoraan pankkikorttiin kirjoitettuna.

Poliisi epäilee, että kaikki asianomistajat eivät vielä ole tietoisia rikoksen uhriksi joutumisesta. Tämän vuoksi poliisi kehottaa henkilöitä, joiden asunnoissa tuntemattomat henkilöt ovat vierailleet kauppaamassa jotain tuotteita, tarkastamaan arvo-omaisuutensa ja pankkikorttinsa.

Poliisi muistuttaa, että sisälle asuntoon jollain verukkeella pyrkiviin janoisiin tai vessahätäisiin patalappu- ja pöytäliinakauppiaisiin tulee suhtautua varauksellisesti. Asuntoon ei tulisi päästää tuntemattomia.

Mikäli joku tunnistaa naisten käyneen asunnossaan ja huomaa omaisuuttaan hävinneen, hän voi kääntyä alueensa poliisilaitoksen puoleen rikosilmoituksen kirjaamiseksi.

Jos poliisin tviitti ei näy, katso se tästä.