Vahinko voi sattua kaupassakin — Asiakkaan ei tarvitse maksaa vahingossa rikkomaansa maljakkoa Asiakassuhteen säilyttäminen ajaa pienten vahinkojen edelle. Raimo Eerola

Kuka maksaa, kun takin vetoketju menee rikki sovituskopissa, lasimaljakko putoaa ja menee rikki tai jauhopussin sisältö valuu ostoskärryyn? Asiakkaan ei tarvitse olla huolissaan. Pääsääntöisesti hän saa korvaavan tuotteen tilalle, eikä hänen tarvitse maksaa maljakkoa.

— Jos 38 numeron kokoa edustava asiakas sovittaa 38 numeroista vaatetta, ja esimerkiksi vetoketju menee sovituksen yhteydessä rikki tai sauma repeää, on kysymyksessä tuotevirhe, eikä asiakas ole missään tapauksessa korvausvelvollinen, toteaa Mikkelin Carlsonin muotiosaston esimies Miriam Sabat.

Rehellisyys kannattaa

Sabat toivoo, että asiakkaat tulisivat reilusti kertomaan, jos sovituksen yhteydessä huomaa tuotteessa virheen.

— Viallista tuotetta ei missään tapauksessa pidä jättää sovituskoppiin tai viedä takaisin hyllyyn. On kaikkien etu, että viallinen tuote saadaan kiinni ja palautettua valmistajalle.

Sabat kuitenkin muistuttaa, että asia on ihan toinen, jos asiakas on yrittänyt sovittaa itselleen aivan liian pientä vaatetta ja tuote siinä tilanteessa vahingoittuu.

— Tällaisia kiistanalaisia juttuja tapahtuu onneksi tosi harvoin, toteaa Sabat.

Napit ostajan vastuulla

Asiakkaalla on viallisen tuotteen osalta palautusoikeus, jos esimerkiksi vetoketju ei alun alkaenkaan toimi.

— Vaihtoehtoina on korjaus, korvaava tuote tai rahojen palautus. Pyrkimyksenä on sopia asia asiakkaan kannalta parhaalla tavalla.

Ei sääntöä ilman poikkeusta. Sabat toteaa, ettei reklamaatio-oikeus koske nappeja ja neppareita.

— Esimerkiksi takkien napit on teollisesti ommeltu. Kun yksikin lanka katkeaa, nappi irtoaa. Sen vuoksi kehotammekin asiakkaitamme vahvistamaan nappien kiinnityksen heti oston jälkeen.

Korvaava tuote tilalle

Ei ole lainkaan epätavallista, että kaupan kassalla asiakas huomaa, että jauhopussi tai maitopurkki vuotaa tai jogurttipurkin kansi on rikki.

— Asiakas saa ilman muuta korvaavan tuotteen tilalle. Kysymyksessä ei välttämättä ole asiakkaan virhe, vaan tuote voi olla alun alkaenkin epäkurantti tuote, jonka ei pitäisi päätyä myyntiin lainkaan, toteaa Mikkelin Prisman johtaja Sami Marttinen.

Marttisen mukaan vahinkojakin sattuu, mutta todella harvoin.

— Ei vahingossa rikkoutuneita tavaroita asiakkailla maksateta. Asiakassuhteen säilyttäminen ajaa pienten vahinkojen edelle, vakuuttaa Marttinen.

Ilkivalta erikseen

Lakimies Serina Kavonius Kuluttaja- ja kilpailuvirastosta toteaa, ettei mitään yleisohjetta ole olemassa.

— Tilanteet vaihtelevat ja ne käsitellään tapauskohtaisesti. Jos ajatellaan vaikka jonkin vaatteen ostotilannetta, niin jos sitä on normaalilla tavalla sovitettu, pitää materiaalien kestää samalla tavalla kuin normaalissa käytössäkin, toteaa Kavonius.

Kavonius korostaa, että tahallinen ilkivalta ja vahingonteko ovat asia erikseen.

— Ne ilmoitetaan viranomaisille ja korvausvaatimukset käsitellään oikeudessa.