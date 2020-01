Mikkelin keskussairaalassa aletaan kouluttaa kandeja lastentautien hoitoon

Mikkelin keskussairaalassa aletaan vetää lastentautien kurssia lääketieteen kandidaateille.

Opetus alkaa tammikuussa, ja sitä järjestetään vuodessa 20 viikkoa. Koulutettavia on sairaalalla neljä kerrallaan. Koulutus on osa Itä-Suomen yliopiston lääketieteen perusopetusta, ja sen taustalla on yliopiston ja Essoten tekemä sopimus.

— Saamme tehtyä sairaalaamme ja toimintaamme tutuksi isolle joukolle loppuvaiheen lääketieteen opiskelijoita, ja toivottavasti heistä joku kiinnostuu kaupungista ja Essotesta niin, että haluaa palata tänne työskentelemään jollekin alalle jatkossa, kertoo lastentautien ylilääkäri Lotta Mäkelä Essoten tiedotteessa.

Yliopistolla ja Essotella on ollut samanlainen sopimus jo aiemmin kirurgian erikoisalalla. Mäkelän mukaan uusi sopimus vahvistaa Mikkelin keskussairaalan asemaa koulutussairaalana.

Opetus tapahtuu lastentautien vastaanotolla, lasten ja vastasyntyneiden osastolla sekä synnytysyksikössä. Osa lapsipotilaista toimii opetuspotilaina, jolloin paikalla on opetusta pitävän erikoislääkärin lisäksi lääketieteen kandidaatti.

— Lapsen tutkimisesta ja diagnosoinnista vastaa aina erikoislääkäri. Asiat tulevat hoidettua aiempaan tapaan perusteellisesti – kenenkään ei tarvitse jännittää tilannetta, Mäkelä sanoo.

Opetusvastaanotolla käsitellään esimerkiksi astmaa, allergiaa, vatsakipua ja kasvuongelmia. Kandeja myös opetetaan tutkimaan vastasyntynyttä ja kohtaamaan erilaisia perheitä.