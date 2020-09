Mikkelin jäähalli suljettiin siivouksen vuoksi – Yksi päivä riittää operaatioon, halli käytössä jälleen keskiviikkona

Tiistain kaikki jäävuorot on peruttu, samoin peruuntunut on keskiviikon poliisien jääkiekkoturnaus.

Mikkelin jäähalli on suljettu toistaiseksi. Asia kävi ilmi Juniori-Jukurien Facebookissa julkaisemasta kuvasta.

Mikkelin liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen vahvistaa asian.

– Saimme aamulla tiedon koronatartunnoista. Tiistain kaikki jäähallivuorot on peruttu. Samoin peruuntunut on poliisien jääkiekkoturnaus, joka oli määrä järjestää keskiviikkona, Turunen sanoo.

Turusen mukaan jäähalli puhdistetaan ja desinfioidaan perusteellisesti. Mikkelin kaupungin häiriötilannetyöryhmä tiedotti tiistai-iltapäivänä, että jäähalli palaa normaalisti käyttöön keskiviikkona.

Essoten alueella on maanantai-illan ja tiistaiaamupäivän välillä todettu viisi uutta koronavirustartuntaa. Kyse on Jukureiden A-junioreiden joukkueen eräiden jäsenten sairastumisista ja altistuksista. Yksi sairastuneista on ollut tartuttavana Mikkelin lukiolla.

Juttua muokattu kello 14.01: päivitetty tieto jäähallien sulkemisajasta.