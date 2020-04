Tulevan kesän puutarhatrendejä ovat monenlaiset hyötykasvit, kertoo Mikkelin puutarhayhdistyksen puheenjohtaja Sari Pesonen

Puutarhakeväässä omavaraisuus on suosiossa.

Tänä kesänä omavaraisuus on puutarhanhoidossa trendikästä, sillä poikkeusaikoina halutaan usein viljellä itse. Toisilla aikaa on enemmän, ja silloin puutarhaharrastaminen tuo vaihtelua arkeen.

Mikkelin puutarhayhdistyksen puheenjohtajan Sari Pesosen mielestä poikkeuksellinen kevät on vaikuttanut omatarveviljelyn harrastuksen kasvuun.

Sari Pesonen Mikkelin puutarhayhdistyksen puheenjohtajan Sari Pesosen mielestä puutarhainnostus on nyt ihan uudella tasolla, kun ihmiset joutuvat viettämään paljon aikaa kotona.

– Puutarhainnostus on saanut ihan uuden tason tilanteessa, jossa joudutaan olemaan koronaviruksen takia paljon kotona. Eristyksissä olemisen voi kääntää myönteiseksi, kun miettii niitä mahdollisuuksia, joita kotiympäristö tarjoaa. Monet haluavat laittaa parveketta, patiota tai pihaa mieleisekseen.

Tulevan kesän puutarhatrendejä ovat monenlaiset hyötykasvit.

– Varsinkin nuoremmat puutarhurit ovat innostuneita omavaraisuudesta. Perinteiset hyötykasvit, kuten omenapuut tai monilajiset marjapensaat ovat suosittuja monissa lapsiperheissä. Jos piha on pieni, kasvulavat ovat käteviä ja monikäyttöisiä, opastaa Pesonen.

Pienelläkin pihalla tai parvekkeella voi kasvattaa viljelylaatikossa.

– Ne ovat erittäin käteviä yrttien sekä kurkun, tomaatin ja salaattien kasvatuksessa.

Paula Niittymäki Paula Niittymäen mökillä Juvan Hirvensalossa jo neljä viikkoa kukkapenkit ja kasvihuone odottavat kevättöitä.

Paula Niittymäki on ollut mökillään Juvan Hirvensalossa jo neljä viikkoa. Kukkapenkit ja kasvihuone odottavat kevättöitä.

– Kymmenen erilaista tomaattilajiketta on tulossa kasvihuoneeseen, jonka lämmitys aloitetaan huhtikuun lopussa. Paprikan taimet odottavat yli 90-vuotiaan tätini luona. En oikein tiedä, voinko niitä nyt hakea, pohtii Niittymäki.

– Muuten kevättyöt etenisivät hyvin, mutta pitäisi päästä Mikkeliin ostamaan lisää siemeniä, enkä voi nyt lähteä mihinkään, kun olen itsekin yli 70-vuotias.

Uusiin puutarhatrendeihin on nyt vaikea päästä tutustumaan, mutta mökillä on jo aikamoinen arsenaali kukkia ja lisää on tulossa. Siellä kasvaa ainakin zinnia, salkoruusu, monivuotinen trumpettikukka, pelargonia ja bougainville.

– Perunat istutan muovilaatikoihin, ja niistä saadaan satoa jo juhannuksena. Siitä riittää isommallekin joukolle.

Ristiinalaisella Käräjämiehen puutarhalla on puutarhamyymälä, jossa neuvotaan asiakkaita löytämään itselleen sopivat kasvit. Puutarhuri Sini Käräjämies on huomannut, että myös nuoret ovat kiinnostuneita keittiöpuutarhoista.

Sini Käräjämies Puutarhuri Sini Käräjämiehen mukaan helppohoitoisuus on kukkien kohdalla monen toive. Kukka-amppelit ovat vuodesta toiseen suosittuja.

– Erityisesti lehtikaali, tomaatit ja chili ovat kasvattaneet suosiotaan. Työssäni olen huomannut, että omavaraisuus ja kotoilu on suositumpaa kuin ennen. Käsillä tekeminen kiinnostaa.

– Toisaalta helppohoitoisuus on kukkien kohdalla monen toive. Kukka-amppelit ovat vuodesta toiseen suosittuja. Tänä vuonna sinisen eri sävyt ovat muodissa.

Mikkelipuistossa on tänä keväänä hiljaista, sillä sen toiminta on tauolla ainakin toukokuun loppuun saakka.

Heidi Kelho Mikkelipuistossa on tänä keväänä hiljaista, kertoo toiminnanjohtaja Heidi Kelho. Toiminta on tauolla ainakin toikokuun loppuun asti.

– Puutarhurit eivät pääse aloittamaan kesäkauden alkua, sillä tällä hetkellä kaikki toiminta on ajettu alas koronapandemian takia, kertoo toiminnanjohtaja Heidi Kelho.

Mikkelipuiston mallipuutarhat pyritään saamaan auki tulevana kesänä, kun pandemiatilanne on ohi. Myös viime kesänä avattu Info- ja vuokrauspiste Virkeä avaa ovensa tilanteen niin salliessa.

– Tässä poikkeustilanteessa tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Uusien suunnitelmien toteuttaminen siirtyy vuodella eteenpäin. Kaikki tapahtumajärjestäjät ovat peruneet Mikkelipuiston tapahtumansa kesäkuun loppuun asti. Nähtäväksi jää millainen on uusi normaali koronan jälkeen, Kelho sanoo.