Haukivuorelta kotoisin oleva Elisa Tarkiainen siirtyy Petteri Orpon erityisavustajaksi

Haukivuorelta lähtöisin oleva Elisa Tarkiainen on nimitetty kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon poliittiseksi erityisavustajaksi.

Kokoomuksen tiedotteen mukaan Tarkiainen, 29, aloittaa poliittisen suunnittelun tehtävät puoluetoimistolla heti, kun hänen nykyinen virkasuhteensa päättyy.

Hän siirtyy tehtävään valtiovarainministerin EU- ja kansainvälisistä rahoitusasioista vastaavan erityisavustajan tehtävästä.

Aiemmin Tarkiainen on työskennellyt Suomen lukiolaisten liiton pääsihteerinä, viestintätehtävissä Nokia Technologiesilla sekä viestintätoimistoissa Helsingissä ja Lontoossa. Englannissa tutkintonsa suorittanut Tarkiainen on koulutukseltaan Bachelor of Arts (Hons.).

Samalla Orpon erityisavustajaksi nimitetään myös Kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtaja Heikki Vuornos. Vuornos, 25, siirtyy uuteen tehtäväänsä kesäkuun aikana. Hän vastaa erityisesti Orpon mediasuhteista.