Kokoomuksen puheenjohtaja, toimitusministeristön valtiovarainministeri Petteri Orpo epäröi yhteistyömahdollisuuksia SDP:n suuntaan.

Orpo tähdentää, että ensin kokoomus käy eduskuntavaalit ja sitten miettii hallitusohjelmaa, mutta hän myös näkee kokoomuksen ja SDP:n linjoissa olennaisia eroja.

— Olemme valmiita eri hallituskoalitioihin emmekä sulje mitään pois, mutta eroja on, sanoo Orpo.

— Politiikassa on lisäksi uusi ilmiö puoluekentän hajaantuminen. Keskikoon puolueita on paljon, ja koalitio on vaikea rakentaa.



Kokoomuksen ja johtavan oppositiopuolueen jakaa lähinnä talouspolitiikka ja verotus. Orpon mukaan nykyiseen taloustilanteeseen taantumaa odotellessa ”ei sovi ansiotuloveron korotus”.

— Työn verottamisen kiristys on myrkkyä laskevassa suhdanteessa. Siinä meillä on iso linjariita tai sanotaan nyt, että näkemysero. Siitä ei ole helppo sopia.

Orpo painottaa tehokasta työllisyyspolitiikka ja yritysten toimintaympäristön turvaamista.

Työllisyysastetta nostettava



Työllisyysasteen nostossa tavoitteena on 75 prosentin taso, mutta pitemmällekin voisi mennä. 2020-luvulla voidaan tavoitella 80 prosentin työllisyysastetta.

— Jos työllisyysaste liikkuisi samalla tasolla Ruotsin kanssa, meillä ei olisi hätäpäivää.

— Talouspolitiikan tulee olla vastuullista. Velkaantumiseen meillä ei ole enää varaa. SDP:n verolinjassa ja talouspolitiikassa lupaukset ovat valtavia.

Orpo muistuttaa, että vaikka työllisyystilannetta on hallituskauden aikana saatu parannettua, työttömiä on edelleen paljon.

Hän perää koulutukseen ja osaamiseen panostamista ja haluaa Suomeen jatkuvan oppimisen mallia yhdessä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä koulutuksen järjestäjien kanssa. Tämä tehoaisi myös ongelmaan, jossa yrityksillä on pula osaavasta työvoimasta.

”Jos koko on maakunta niin olkoon, mutta ei uutta hallintotasoa”

Kokoomusta ja muita puolueita erottaa myös näkemys sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen jatkoratkaisuista.

Keskusta ja SDP kannattavat isojen alueiden perustamista, kun kokoomus laskee kuntapohjaisen mallin varaan.

Orpokaan ei hylkää alueiden kasvattamista, mutta perusta on kunnissa ja kuntayhtymissä.

— Viesti kunnille on se, että ei kannata odotella mitään jättiuudistusta. On luotava vain riittävän vahvat yhteistyömahdollisuudet.

— Jos se koko on maakunta niin olkoon, mutta rakenteen tulee olla kestävä, eikä luoda uutta hallintotasoa.

Kokoomuksen tarkempi linjaus on valmisteilla ja tulee julki pian

— Sote on ratkaistava hallitusohjelman neuvotteluvaiheessa. Kun Juha Sipilän hallitus kaatui, nyt on myös kokoomuksen aika miettiä tilannetta.

— Soteen tarvitaan jonojen lyhentäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen. Mukana on oltava valtionohjausta, mutta myös kannustimia.

Petteri Orpon mukaan nykyiseen taloustilanteeseen ei sovi työn verotuksen korotus.

Orpo myös tyrmää keskustan ehdotuksen maakuntaverotuksesta, eikä hän ylipäätään kaipaa uusia hallintotasoja.

Orpo on seurannut myös Etelä-Savon maakunnan sote-keskustelua, jota hän luonnehtii tuskaiseksi.

— Savonlinnassa on oltava sairaala ja tietysti myös Mikkelissä.

Puoluekentän mukaan hallituksen ei olisi pitänyt erota

Kokoomuskenttä on puheenjohtajansa takana. Mikkelissä ja Pieksämäellä tiistaina kansalaisia yleisötilaisuuksissa tavannut Orpo ja kenttä ovat samaa mieltä siitä, että hallituksen ei olisi pitänyt erota.

Hirvensalmelainen kokoomusaktiivi Pirkko Luntta sanoo, että kokoomuksen tulee jatkaa nykyisellä linjallaan.

— Sote-uudistus tarvitaan. Haetaan hyvä kompromissi. Julkinen toimija tarvitsee yksityistä ja yksityinen julkista.

Hirvensalmelainen Rauha Turunen tähdentää, että kokoomuksen linjassa tulee näkyä koulutus, työllisyys ja turvallisuus.

Mikkelin Harjumaalta Orpoa tapaamaan tullut Heikki Torniainen sanoo olevansa peruskepulainen, joka tuli yleisötilaisuuteen kyselemään Orpolta maaseudun asioista.

— Katsotaan mitä Orpo vastaa, kun muut lähtevät kysyessä karkuun. Haja-asutusalueella tieolot ovat etusija. Yksityistielaki on ollut huononnus. Keskusta ei ole vastannut asiaan.

Turunen: Kasviksilta alv pois

Mikkeliläinen Helena Levänen tenttasi kokoomuksen vaalitilaisuudessa savonlinnalaista kansanedustajaa, kokoomusehdokas Kaj Turusta.

— Ilmasto on ykköshuoli. Mitä kokoomus tekee ilmastokysymyksen eteen? Mitäs Turunen on tehnyt?

Kaj Turunen vastasi, että hänen merkittävin ilmastotekonsa on ollut eduskuntapäätös hiilenkäytön kaatamisesta. Suomi lopettaa hiilenkäytön vuoden 2030 tienoilla.

- Polttomoottoreita en kiellä, mutta päästöjä on vähennettävä, esimerkiksi biopolttoaineiden avulla.

— Suurimmat ilmastoteot tehdään kaupan alalla. Punaista lihaa syön kohtuudella, enkä kannata lihaveroa, mutta kasviksilta ja juureksilta voisi poistaa arvonlisäveron, tuumii Turunen.