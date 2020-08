Siltakemmakat on yksi harvoja festivaaleja, jotka tänä kesänä on päätetty järjestää. Tapahtuma alkaa torstaina. Tapahtumapaikka on siirretty, aluetta laajennettu ja yleisön liikkumista on rajoitettu turvallisuuden parantamiseksi.

Yleisömäärää on pudotettu neljänneksellä, lavan koko on kaksinkertaistettu, festivaalialue on viisinkertaistettu.

Muun muassa tällaisilla muutoksilla Puumalan Siltakemmakat pyrkii mahdollistamaan turvalliset festivaalijärjestelyt korona-aikana.

Kolmipäiväiset festivaalit alkavat torstaina.

– Tänään aloitettiin aamukahdeksalta rakentamaan. Meillä on tulossa yli kaksi kilometriä aitaa ja piuhaa, mutta ne ovat vielä matkalla. Kiireinen päivä tulee vielä tänään, festivaalin järjestäjä Pasi Partanen kertoi tiistaina.

Turvajärjestelyihin on kiinnitetty tänä vuonna erityistä huomiota. Yleisölle luultavasti näkyvin poikkeus normaalista on se, että koko festivaalialue on jaettu lohkoihin. Alueella ei pääse vaeltamaan, vaan jokaiseen lohkoon on oma sisäänkäynti. Jokaisessa lohkossa on myös oma baari ja omat vessat.

Juhlavieraille on osoitettu lohkoista omat kahdeksan tai neljän hengen pöydät. Vieraisiin pöytiin ei ole asiaa: poistua saa vain oman lohkon baaritiskille, tupakointipaikalle tai vessaan.

1600 istumapaikkaa

Turvavälien mahdollistamiseksi alueelle rakennetaan 1600 istumapaikkaa, vaikka lippuja myydään vain 1500.

Kokonaisuudessaan mikään Siltakemmakka ei ole vaatinut tällaista järjestelytyötä, etenkään paperipuolella. — Pasi Partanen

– Olemme porrastaneet rakentamisen niin, että tänään tehdään kaikki aitaukset ja kojut, ja huomenna sitten kalustetaan ne. Kun rakennetaan 1600 istumapaikkaa, niin siinä riittää pöytien ja penkkien laittamista.

Siltakemmakoiden perjantai on loppuunmyyty. Lauantaille festivaalilippuja on jäljellä pari sataa, torstaille noin puolet.

– Torstai on toisaalta muutenkin ollut arkipäivänä aina sellainen päivä, että iso osa lipuista myydään portilta. Ihmiset katsovat millainen sää on ja toimivat sitten sen mukaan.

Päätös tapahtuman järjestämisestä tehtiin kesäkuussa kun turvaohjeistukset mahdollistivat sen. Lipunmyynti alkoi 1. heinäkuuta.

Millaista tapahtuman järjestäminen näissä olosuhteissa on ollut?

– Sää vaikuttaa hyvältä ja liput käyvät kaupaksi, niin kyllä tässä siinä mielessä on päässyt jo vähän rentoutumaan. Mutta hirmuinen hommahan tässä vielä on. Kokonaisuudessaan mikään Siltakemmakka ei ole vaatinut tällaista järjestelytyötä, etenkään paperipuolella, Partanen sanoo.

Siltakemmakat on yleensä järjestetty Puumalan satamassa. Nyt tapahtuma on ensimmäistä kertaa Puumalan keskuskoulun kentällä.

– Se tietysti jännittää, että ollaan nyt ensimmäistä kertaa ulkoilmatapahtumana ilman telttaa. Mutta muut fasiliteetit ovat tosi hyvät, kun voimme käyttää esimerkiksi koulun tiloja. En tiedä voisiko tästä paikasta tulla pysyväkin, mutta mennään nyt yksi festari läpi ja katsotaan.