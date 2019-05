Saimaannorpan kelpaa köllötellä kallioilla ja nauttia elämästään — ”Saimaannorppa on selkeästi leviämässä uusille alueille, tai oikeammin valtaamassa vanhoja alueitaan takaisin”

Saimaannorppa on ilahduttava poikkeus kiihtyvää vauhtia lisääntyvässä uhanalaisten lajien joukossa, koska suojelutoimien avulla kanta on saatu hyvään kasvuun. Norppia seurataan norppatietokannan avulla, jonka avulla yksilöllinen tunnistaminen on mahdollista.