Juvalainen Pentti Huttunen sai kuvattua jalohaikaran Koikkalan kylällä Juvalla — Jalohaikara on tavattu myös Mikkelissä

Juvalainen Pentti Huttunen sai kuvattua tavallista komeamman linnun, kun hän havaitsi jalohaikaran Koikkalan kylällä Juvalla.

Jalohaikarat ovat levittäytyneet viime vuosien aikana voimakkaasti Suomeen, ja lintuja on bongattu myös Juvalla.

Jalohaikaroita on nähty myös Mikkelissä, kertoo lintuharrastaja Markku Lund.

— Ylänne-järvessä oli kaksi jalohaikaraa syyskuun alussa. Myös Salosaaren lähettyvillä nähtiin sekä jalohaikara että harmaahaikara, Lund sanoo.

Pentti Huttunen Jalohaikara pesi ensimmäisen kerran Suomessa viime vuonna.

Havaintomäärät nousussa

Vuonna 2018 jalohaikaroita havaittiin jo yli 1 500 kappaletta. Samana vuonna Birdlife havaitsi jalohaikaran ensimmäisen onnistuneen pesimisen Suomessa.

Odotettavissa on, että havaintomäärät kasvavat edelleen tänä vuonna.

Jalohaikara on harmaahaikaran kokoinen, mutta kokonaan valkoinen. Se on noin 85—100 senttimetriä pitkä, siipien kärkiväli on 143—169 senttimetriä ja se painaa noin 700—1 500 grammaa.

Ensimmäisen kerran laji tavattiin Suomessa vuonna 1966.

Juvan jalohaikarahavainnoista kertoi ensimmäisenä Juvan Lehti.