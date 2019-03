Juva mukaan Saimaan matkailuhankkeeseen — Jatkohankkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa edelleen Saimaan brändiä

Juvan kunnanhallitus päätti maanantaina, että kunta lähtee mukaan Visit Saimaa2 — Lakeland Finland -hankkeeseen.



Juvan kunnan osuus hankerahoituksesta on 4,1 prosenttia kuitenkin enintään 25 000 euroa. Tänä vuonna kuntaosuus on 5 000 euroa ja kahtena seuraavana vuonna 10 000 euroa.



Hanke on jatkoa juuri päättyneelle Saimaan alueella maakunnallisesti ja maakuntien välisenä yhteistyönä toteutetulle, kaksivuotiselle Visit Saimaa — Lakeland Finland 2017—2019 -hankkeelle.



Etelä-Savon ja Varkauden VisitSaimaa Lakeland Finland -hanke käynnistyi huhtikuussa 2017, ja siinä on mukana yli 60 yritystä ja 9 kuntaa.



Jatkohankkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa edelleen Saimaan brändiä, tunnettuutta, vetovoimaa ja asemaa merkittävänä matkailualueena Lapin ja Helsingin rinnalla, erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, mutta myös kotimaassa.



Tavoitteena on että matkailusesonki pitenee ja alueen matkailutulo kasvaa 3—5 prosenttia vuodessa.



Vuonna 2021 päättyvän hankkeen kokonaiskustannus on 2,6 miljoonaa euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitus on 1,8 miljoonaa ja kuntien yhteensä 606 000 euroa. Lisäksi hankkeeseen on saatu yksityistä rahoitusta 190 000 euroa.