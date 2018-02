Vaikean vuoden jälkeen viljelijän on uskallettava yrittää uudelleen — Eero Kivistön kokemuksiin voi moni samaistua Viime lokakuun 23. päivä Eero Kivistö ajoi syksyn viimeisen viljakuormansa ja oli niin väsynyt, että itki. Poikkeuksellisen hankalien säiden vuoksi suomalaisviljelijöiden tappiot nousivat noin 150 miljoonaan euroon. Jussi Lopperi Puolet Eero Kivistön viime keväänä kylvämästä kaurasta jäi vaikeissa olosuhteissa puimatta. Nyt hän miettii, miten suoriutua tästä keväästä niin, että kylvötöihin päästään ajallaan.

Viime syksynä elimäkeläiseltä maanviljelijä Eero Kivistöltä jäivät syystyöt tekemättä ensimmäistä kertaa koskaan.



Normaalisti hän olisi paitsi ehtinyt tehdä syystyöt myös laatia seuraavan vuoden viljelysuunnitelman ja tilata siihen tarvittavat lannoitteet. Kevään korvalla hän lajittelisi siemeniä ja suunnittelisi, mitä millekin lohkolle kylväisi. Tilaisi mahdollisesti uusia siemenlajikkeita.



Nyt hän miettii, miten saisi pellot ylipäätään kylvökuntoon.

Tänä vuonna lähdetään toukotöihin takamatkalta

Märälle pellolle ei syksyllä päässyt kyntämään, ja osa pelloista — yli puolet kylvetystä kaurasta — jäi kokonaan puimatta.



Syyskynnöt ovat Suomen leveysasteilla tärkein maanmuokkauskeino. Syyskyntö kuohkeuttaa maata ja nopeuttaa maan kuivumista keväällä. Näin kasvukauden alku voidaan hyödyntää tehokkaasti.



Tänä vuonna kevättöihin lähdetään takamatkalta.



— Sänkipellot saan ehkä muokattua omalla kalustolla. Pitkät viljankorret vaativat sellaisia koneita, joita minulla ei ole. Pitää pyytää ulkopuolista urakoitsijaa apuun.



Kivistö ei vielä tiedä, mitä tai miten peltonsa aikoo kylvää, riittääkö oma siemenvilja tai jättääkö hän osan pelloista kesannolle. Viime vuosi oli niin huono, että viljelijän ammattitaito punnitaan perusteellisesti.



— Pahinta olisi apatia ja lamaantuminen. Loppuvuodesta olin ihan puhki enkä jaksanut ajatella tulevaa. Päivien pidentyessä veri alkaa vetää tuttuihin hommiin ihan kuten ennenkin.

Jussi Lopperi Toukokuussa oltiin valmiita toukotöihin. Eero Kivistö vaihtoi äkeeseen kärkilaput.

Jussi Lopperi Äestäminen tasoittaa ja pehmentää kynnetyn pellon kylvökuntoon.

Viime vuonna vehnä oli pääkasvi

Toukokuun alkupäivinä 2017 kaikki näytti Kivistön näkökulmasta aika tavalliselta. Kevät oli ehkä vähän myöhässä, mutta syksyllä kylvetty ruis vihersi jo.



Viimeisten peltolohkojen kuivumista odoteltiin, ja huolletut koneet olivat valmiina reilun parin viikon kylvöurakkaan.



Kivistön pelloilla pääkasvi oli viime vuonna vehnä. Sitä hän kylvi 41 hehtaarille. Mullan alle pantiin myös kauraa ja ohraa.



Kivistön tilalla viljely hoituu tavallisin menetelmin. Periaatteessa isännällä ei ole mitään luomua vastaan. Kasvivuorottelua ja viljelykiertoa hyödynnetään tavallisessakin viljelyssä.



— Viljelijän on elettävä ajassa. Elinkeino kehittyy, koneet kehittyvät, lajikkeet kehittyvät, viljelytekniikka kehittyy.



Kivistön pelloilla osan kasvinsuojeluruiskutuksista ja lannoitteiden pintalevityksestä tekevät ulkopuoliset urakoitsijat. Myös koneet Kivistö huollattaa muualla.



— En ehtisi enkä edes kaikkea osaisi, eikä minulla ole koneiden korjaamiseen sopivia tilojakaan.

Jussi Lopperi Heinäkuussa Eero Kivistö alkoi olla varma, että vehnästä ei saataisi toivotunlaista satoa.

Koleaa heinäkuuta seurasi märkä syksy

Heinäkuu oli ollut kolea. Siitä huolimatta Kivistö oli elokuussa toiveikas.



Viljelykasvien kasvustojen kehitys oli koko maassa tuolloin jo jäljessä, viikosta jopa kolmeen viikkoon. Tällaista on koettu ennenkin, Kivistö ajatteli. Saattaisihan se vielä tehdä poutasäitäkin.



Syyskuussa ProAgria kertoi, että merkittävä osa sadosta jää korjaamatta.



Hyvät sato-odotukset olivat murskaantumassa maahan. Luonnonvarakeskus ennusti pienintä viljasatoa seitsemään vuoteen.



Lokakuun alussa Kivistöllä oli vielä 50 hehtaaria puimatta. Jo silloin oli selvää, että osa kaurasta jää kokonaan puimatta. Ohran Kivistö toivoi voivansa vielä puida. Vehnän laatu ei riittänyt leipäviljaksi, vaan se meni rehuksi.



— Tilanne painaa mieltä, mutta toisaalta syksyisin ajatukset ovat aina puinneissa. Nyt tuntuu siltä, että mieliala alkaa olla enemmän apaattinen kuin kiukkuinen. Se on huono asia. Kiukkuisena kuitenkin riittää virtaa, Kivistö pohti tuolloin.

Jussi Lopperi Heikko kasvu ei jaksanut tuottaa kunnollista viljaa. Rukiintähkä jäi lyhyeksi, jolloin siemeniäkin oli toivottua vähemmän.

Jussi Lopperi Aurinkoiset poutapäivät olivat viime syksynä harvassa. Monet puivat jopa öisin, mutta Eero Kivistö oli sitä mieltä, että päivän pitää riittää.

Kivistö menetti kolmasosan sadostaan

Kostean viljan kuivaaminen kestää pitkään ja kuluttaa paljon öljyä. Kivistöllä on lämminilmakuivuri.



Tavallisena vuonna hän tilaa noin 14 500 litraa kevyttä polttoöljyä, mutta nyt sitä tarvittiin 21 000 litraa.



Päivässä hän ehti kuivattaa kaksi kuivurillista vehnää. Kuivatus kesti parhaimmillaan 7 tuntia, pahimmillaan 17 tuntia. Yhteen kuivurilliseen mahtuu 24 kuutiota viljaa.



Syksyn viimeisen viljakuormansa Kivistö ajoi 23. lokakuuta. Kello oli puoli yhdeksän illalla, oli pimeää ja taas satoi. Traktorin ikkunat olivat kylmästä huurteessa.



— Olin niin väsynyt, että itkin.



Kivistö menetti kolmasosan sadostaan. Poikkeuksellisen hankalien säiden vuoksi suomalaisviljelijöiden tappiot nousivat noin 150 miljoonaan euroon.



Vuoden 2017 viljelyolosuhteet olivat sellaiset, joihin useimmilla viljelijöillä ei ollut mitään näppituntumaa, Kivistö arvelee. Sellainen tekee varovaiseksi.



Myöhästyneiden puintien vuoksi syysviljojen kylvöalat supistuivat merkittävästi. Se aiheuttaa muutoksia kuluvan vuoden viljelysuunnitelmiin.



Nyt punnitaan sekin, miten hyvin perusasioista, kuten maan rakenteesta ja ojituksesta, on aiemmin huolehdittu.



Pelloilla on puimurien jäljiltä isoja painaumia täynnä vettä. Ne pitää ensin tasoittaa, ennen kuin pellolle voi ajaa muokkauskoneella.



— En usko, että kukaan jättää peltojaan kylvämättä sen vuoksi, että viime syksynä viljat jäivät peltoon. Varmasti moni miettii entistä tarkemmin, millaisia toimia mikäkin peltolohko vaatii ja miten aikatauluttaa kunnostustyöt, etteivät kevätkylvöt myöhästyisi.

Jussi Lopperi Rehuksi menee ja Kivistöä harmittaa. Lokakuussa puidun vehnäerän kosteusprosentti oli liian korkea leipäviljalle.

Moni viljelijä miettii nyt rahan riittävyyttä

Moni miettii myös rahaa. Viime vuonna osa tuloista jäi saamatta, mutta seuraavan kasvukauden siemenet ja lannoitteet pitää silti hankkia. Viljelytuet maksetaan vasta loppusyksystä. Sinne on helmikuusta pitkä aika. Se panee miettimään.



— Joku saattaa miettiä säästämistä lannoitteissa tai kasvinsuojeluaineissa. Se ei ole hyvä keino, koska niissä säästämällä pellosta ei saa toivottua satoa.



Kivistöä itseään askarruttaa omien viljansiementen kunto. Yleensä kylvösiemenet on saatu omasta sadosta, mutta huonon vuoden jälkeen itävyys voi olla normaalia heikompaa.



Kivistö toivoo parasta, sillä ostosiementen hankkiminen 100 hehtaarille tulisi hyvin kalliiksi.



— Esimerkiksi ohran siemen maksaa yli 500 euroa tonnilta. Määrä riittää neljälle hehtaarille. Sen päälle lasketaan vielä lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet sekä polttoöljy koneisiin ja viljankuivuriin.



Kotimaisen siemenviljan riittävyys on toistaiseksi arvoitus.



— Varastotilanteesta on oltu hipihiljaa. Se kertoo siitä, että hyvälaatuista tavaraa ei ole niin paljon kuin tarvittaisiin. Tietyt lajikkeet on myyty jo loppuun. Tosin tämähän osattiin arvata jo syksyllä.

Jussi Lopperi Eero Kivistö tekee sivutöinään veroilmoituksia ja neuvontatöitä. Maaliskuussa mietittiin Janne Koskisen kanssa peltolohkojen salaojituksia.

Jussi Lopperi Toukotöihin päästiin myöhässä, heinäkuu oli kolea, ja lopulta syksyn sateet tuhosivat toiveet hyvästä viljasadosta.

Uusi kevät, uusi alku

Helmikuussa 2018 hohtavan hangen alta puskee ränsistynyt kaura.

Kivistö jaksaa jo ajatella tulevaa. Miettii, kenellä voisi olla sopivat koneet pystyyn jääneen kauran murskaamiseksi. Pellot pitää saada taas kuntoon.



Maanviljelijän ammatissa on yksi hetki ylitse muiden, Kivistö sanoo.



— Se on se hetki, kun toukotyöt on tehty ja vihreä viljanoras puskee esiin.

Silloin kaikki on vielä edessä ja mahdollista.

Jussi Lopperi Heinäkuussa Eero Kivistö ehti keikalle Jaalan Kimolaan Sininen Sointu-yhtyeen kanssa.

Maanviljelijä, joka näyttelee ja laulaa

Eero Kivistö on 42-vuotias ja koulutukseltaan agrologi. Päätoiminen maanviljelijä hän on ollut vuodesta 2013.



Viljeltävänä on 137 hehtaarin viljatila Elimäen Villikkalan kylässä.

Perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme alaikäistä lasta. Vaimo on töissä kodin ulkopuolella.



Kivistö on kasvattanut sukutilansa viljelypinta-alaa noin 100 hehtaarilla ostamalla lisämaata eläköityneiltä naapureilta ja kyläläisiltä. Lisäksi hänellä on metsää noin 30 hehtaaria.



Villikkalan kylässä on elämää: kaikki talot yhtä lukuun ottamatta ovat vakituisesti asuttuja. Kylän nuokkaria pidetään omin voimin: sekä nuoret että vetäjät ovat omalta kylältä.



Suurin osa kylän viljamiehistä käy muualla töissä. Kivistö tekee noin kolme kuukautta vuodesta tilitoimisto- ja neuvontatöitä muille viljelijöille.



Kivistö tunnetaan myös harrastajanäyttelijänä ja -muusikkona. Hänet on voinut bongata tv-mainoksista, harrastajanäyttämöiltä sekä Sininen Sointu-yhtyeen laulusolistin paikalta.