Hirvensalmelainen Heidi Honkanen maalaa ikoneita – Paaston aikana hän on ehtinyt maalata, ja nyt menossa on kaksi tilaustyötä

Hirvensalmelaisen Heidi Honkasen kiinnostus ikonimaalaukseen syttyi eräässä taidenäyttelyssä.

– Olin mukana järjestämässä taidenäyttelyä Hirvensalmella, ja sinne oli tulossa myös ikonimaalarin töitä. Kun suunnittelimme näyttelyn ripustusta, hän totesi minulle, että sinusta tulisi hyvä ikonimaalari. Olin ollut suunnitteluvaiheessa kärsivällinen ja rauhallinen.

Honkanen osallistui ensimmäistä kertaa ikonimaalauksen peruskurssille Valamon luostarissa neljä vuotta sitten. Hän oli aikaisemmin piirtänyt ja tehnyt lyijykynätöitä, mutta ei koskaan maalannut.

– Se oli täydellinen hyppy tuntemattomaan. Viikon aikana selvisi, että on tärkeää noudattaa ikonimaalauksen ohjeita alkuvaiheessa. Siinä ei itse keksitä mitään, vaan maalataan sääntöjen mukaan. Myöhemmin oma kädenjälki voi näkyä työskentelyssä, mutta se voi viedä useita vuosia, kertoo Honkanen.

Kärsivällisyyttä siis tarvitaan.

– Peruskurssilla maalasin Jumalanäidin ikonin, jonka avulla opetellaan perustekniikkaa. Kävin Valamossa viisi maalauskurssia ja sen jälkeen liityin Mikkelin ortodoksisen seurakunnan ikonimaalausryhmään.

Ikonin maalaaminen on hiljaista, sitä tehdään rukouksessa.

– Paaston aikana hiljennytään ja katsotaan sisäänpäin, tutkitaan omaa suhdetta Jumalaan ja lähimmäisiin. Ikonimaalaus on sopiva tapa hiljentymiseen ja rukoukseen.

Pysähtymistä perusasioiden äärelle

Seitsemän viikkoa kestävän paaston aikana kaikki kodin ulkopuolinen toiminta ja tapahtumat jäävät vähemmälle.

– Tänä keväänä se on ollut konkreettista. Koronaepidemia on ikävä asia, mutta se on osaltaan edistänyt hiljentymistä. Kaikessa kauheudessaan sillä on ollut sellainen vaikutus, että joutuu pysähtymään perusasioiden äärelle.

Paaston aikana Honkanen on ehtinyt maalata. Tällä hetkellä on menossa kaksi tilaustyötä.

– Opettelen tätä vielä. Itselläni on ikoneja ja jos joku niitä haluaa omaan kotiinsa, teen mielelläni.

Pääsiäisviikolla eletään suuren viikon tapahtumia päivä kerrallaan. Jokaiselle päivälle on oma tekstinsä ja sen mukana eletään konkreettisesti tässä hetkessä, eikä menneessä aikamuodossa, 2000 vuotta sitten.

– Ortodoksisuudessa hengellisyyttä eletään päivän rytmissä ja siihen on ollut helppo liittyä mukaan. Minulle se on merkinnyt alkuperäistä kristillisyyttä, johon eivät ole vaikuttaneet muodit tai uudet suuntaukset. Pysyvyys, se että pääsiäisviikon palveluksetkin ovat vuosisadasta toiseen samanlaisia, on tärkeää.

Heidi Honkanen seuraa pääsiäisyön palvelusta striimattuna.

– On todella hyvä, että palveluksia voi seurata netissä täällä kotona. Siihen tunnelmaan ja juhlan odotukseen on ehkä vaikeampi päästä mukaan, mutta se on hyvä vaihtoehto, jos kirkko on kauempana.