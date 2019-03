Sun Saimaa -lahjatavarakahvila lopettaa viikon päästä Mikkelin keskustassa — Yrittäjä Otto Ravantti alkaa kehittää Kallioniemeä ympärivuotiseksi

Lahjatavarakahvila Sun Saimaa lopettaa toimintansa Mikkelin keskustassa Porrassalmenkadulla tämän kuun loppuessa.

Kuten aina kevään korvalla yrittäjä Otto Ravantti ja hänen puolisonsa Irina Ravantti siirtyvät työskentelemään kesäkaudeksi Kallioniemeen, joka on Ristiinassa Saimaan rannalla sijaitseva kesäravintola. Mutta tällä kertaa he eivät aio palata sieltä takaisin keskustakahvilaan ja puotiin.

— Meidän vuokrasopimuksemme loppuu kuun lopussa. Juuri siinä tilassa on kovat kulut eikä toiminta ole siksi kannattavaa, sanoo Otto Ravantti.

Kahvilan pitäjän mieli on nyt haikeana, sillä työ mukavan asiakaskunnan kanssa on ollut kivaa.

— Välillä pitää tehdä vaikeita päätöksiä ja tämä on sellainen.

Kallioniemessä panostetaan talviseen ulkoilmamatkailuun

Niin verissä Ravantilla Sun Saimaan pyörittäminen on, että hän kertoo sivusilmällä vilkuilleensa Mikkelistä mahdollisia uusia kahvilatiloja. Hän ei lupaa eikä kiellä Sun Saimaan uutta tulemista, mutta nyt Ravantit menevät Kallioniemeen. Se on ainoa varma asia ja se on ollut pääleipäpuu tähänkin asti.

Kallioniemeen he menevät sillä mielellä, että sen toimintaa laajennetaan ympärivuotiseksi.

— Ensi talvena on tarkoitus panostaa ulkoilmamatkailuun. Mielessä ovat muun muassa lumikenkäilysafarit Astuvansalmen kalliomaalauksia katsomaan. Ravantti suunnittelee.

Myös kesäaikaan asiakasvirtoihin haetaan uusia ihmisiä veneilijöitten sekä Mikkelin ja lähikuntien asukkaiden lisäksi. Niitä houkutellaan uusilla matkailutuotteilla.

Vesa Vuorela Kapteenin päivystys Sun Saimaan edustalla päättyy viikon päästä.

Ravantin mielestä Kallioniemeä kannattaa kehittää. Se on päässyt rapistumaan, joten paljon työtä on myös ulkoisten puitteiden parantamisessa.

— Kallioniemeä laitetaan kuntoon tonttia myöten. Koska työtä tehdään pääasiassa perheen voimin, mennään peruna kerrallaan. Ei liian suurilla askelilla, Ravantti sanoo.

Kallioniemen huvilan omistaa Mikkelin kaupunki. Päärakennus ja pieni maa-alue ovat Museoviraston suojelemia. Huvilan rakennutti 1800-luvun lopussa suomen kielen professori E. N. Setälä.