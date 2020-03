Lotossa ei täysosumia tämän viikon arvonnassa – Ensi viikon potti nousee 6,5 miljoonaan euroon

Lauantain lottoarvonnassa ei ollut kellään 7 oikein -tulosta. Suurin voitto oli Hausjärvelle mennyt 6+1 -tulos, jolla lottoaja voittaa noin 190 000 euroa.

Ensi viikon lottopotti nousee 6,5 miljoonaan euroon.

Loton kierroksella 12/2020 oikea rivi on 12, 14, 16, 17, 22, 27, 38 ja lisänumero 7. Plusnumero on 3.

Lauantai-Jokerin voittorivi on on 7 1 7 9 2 9 5. Lomatonnin voittorivi on Firenze 2. Lomatonnissa voittajia oli 19 kappaletta.