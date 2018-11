Arkistosta: Muovitalo muuttaa museoon — Näin Suomen ensimmäinen Futuro-talo vietiin Hirvensalmelta Virtasalmelle kunnostettavaksi

Yle kertoi tänään, että viihdetaiteilija Matti Pikkis Kuusla on kuollut. Kuusla oli Hirvensalmen mökkiläinen, jolla oli vuosikymmenien ajan hyvin erikoinen kesäasunto Puulan rannalla.

Vuonna 2012 Länsi-Savo kertoi, kuinka omistajaa vaihtanut Futuro-talo kunnostettiin Pieksämäen Virtasalmella.

Lue toimittaja Elisa Salsteen kirjoittama juttu pallotalon ehostuksesta. Se on alun perin ilmestynyt Länsi-Savossa 14.4.2012. Väliotsikointi on tehty tähän julkaisuun.

Pallotalolle uusi ulkoasu

Hirvensalmella majaillut Suomen ensimmäinen Futuro-talo on talven aikana saanut entistä ehomman ulkoasun Pieksämäen Virtasalmella.

Muovitalo on kunnostettu Ekin Muovissa, ja nyt käsillä on sen viimeiset hetket Etelä-Savossa. Pian se jatkaa matkaansa Espooseen museoon.

Elisa Salste Futuron kunnostuksesta vastasi virtasalmelainen Ekin muovi, jonka yrittäjä on Erkki Lappi.

44 vuotta vanhan avaruustalon kuntoon laittaminen on vaatinut paljon työtä.

— 2 000–2 500 työtunnin verran, arvioi yrittäjä Erkki Lappi urakkaa.

Virtasalmelaisessa lujitemuoviyrityksessä oli jo ennestään kokemusta Futurojen kunnostamisesta.

Pallotalo on kolmas, jonka Lappi on laittanut kuntoon ja kasannut näyttelyihin.

Vuonna 1996 Virtasalmella kunnostettiin talon suunnitelleen arkkitehdin Matti Suurosen oma kappale, joka lähti Wieniin näyttelyyn.

— Sen jälkeen se on kiertänyt maailmaa ja nyt se on museoituna Rotterdamissa, Lappi kertoo.

Toinen kosketus Futuroon tuli vuonna 2001, jolloin Lappi kunnosti yhden yksilön Istanbulin maailmannäyttelyä varten.

— Se on nyt Kauhavalla.

Taloja on tehty Suomen lisäksi muuallakin maailmassa. Suomessa niitä on Lapin tietojen mukaan jäljellä neljä tai viisi.

Helikopteriin ei saatu, traktori upposi suohon

Lapin mielestä Espoon kaupunki on tehnyt kulttuuriteon talon hankkiessaan.

Espoo osti talon sen omistajalta, viihdetaiteilija Matti Kuuslalta ja teki virtasalmelaisyrityksen kanssa sopimuksen sen kunnostuksesta.

Talo tulee näyttelykeskus WeeGeen pihalle. Yleisölle se avautuu toukokuussa.

Futuro pystytetään vappua edeltävällä viikolla.

— Olisin halunnut kuljettaa sen sinne kasattuna erikoiskuljetuksena, mutta sitä ei pystytä nostamaan paikalleen.

Elisa Salste Erkki Lappi esitteli kunnostettua Futuroa toimittaja Elisa Salsteelle keväällä 2012.

Siksi talo kasataan paikan päällä, matotetaan ja saumataan.

Palleron päätyminen Hirvensalmelta Virtasalmelle on jo tarina sinänsä.

Futuro seisoi vuodesta 1968 lähtien Puulan rannalla mäellä, metsän keskellä kallionkielekkeellä viime marraskuuhun saakka.

Alun perin Lappi meinasi tuoda sen Virtasalmelle kokonaisena helikopterilla, mutta se ei ollut mahdollista.

Talo purettiin osiin. Apuna oli paikallinen isäntä.

— Tarkoitus oli tuoda lohkot traktorilla tien laitaan. Jo mennessä traktori upposi kosteaan suonsilmäkkeeseen, Lappi kertoo.

Huolella uusittu talo näyttää vain pestyltä

Elementit saatiin tienvarteen lopulta nelivetomönkijän avulla. Muovilevystä tehtiin kuljetuslevy, jota mönkijä saattoi vetää perässään. Maaston huonoihin kohtiin vietiin vaneria kulkuväyläksi.

Elementti kerrallaan talo päätyi lopulta tien varteen, mistä matka jatkui vielä traktorilla pari kilometriä paikkaan, jonne pääsi rekalla.

— Viikko meni ennen kuin elementit saatiin tänne.

Vuosikymmenet luonnon armoilla näkyivät talossa. Se oli sammaloitunut, tiivisteet olivat häipyneet saumoista, tuuletushatut rapisseet katolta.

— Lujitemuovilaminaatti oli aika hyvässä kunnossa. Mutta vanerit ja puuosat on jouduttu vaihtamaan. Runkorakenteita on vahvistettu.

Elisa Salste

Kunnostuksessa on haettu sitä, ettei talosta tule uuden näköistä sen paremmin sisältä kuin ulkoakaan.

Vaikka rapistunut ulkopinta on huolella uusittu, se näyttää siltä, kuin se olisi vain pesty. Talo ei ole tasainen keltainen.

Tekstiilit uusitaan samanoloisiksi kuin ne ovat aikanaan olleet.

Näkyville paikoille on etsitty 1960-luvun malliin sopivat ruuvitkin.

— Ei silloin ollut ristipääruuveja näkyvissä.