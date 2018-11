Jukurien Aleksi Salonen päätyi pelaamaan Aku Ankan joukkuetta vastaan — Jääkiekkoaiheinen erikoisnumero tulee joulukuussa

Erikoisnumeron kansi on räätälöity jokaiselle Liiga-joukkueelle erikseen, ja kannessa komeilee joukkueesta tuttu tähtipelaaja.

Mikkelin Jukureissa pelaava Aleksi Salonen ottaa mittaa Aku Ankan joukkueesta pian ilmestyvässä Aku Ankan Liiga-erikoisnumerossa.

Liiga ja Sanoma Media Finland julkaisevat erikoisnumeron joulukuussa. Lehden kansi on räätälöity jokaiselle Liiga-joukkueelle erikseen, ja kannessa komeilee joukkueesta tuttu tähtipelaaja.



Mikkelin Jukureissa valinta kohdistui Muuramessa syntyneeseen Aleksi Saloseen. Aku Ankan Liiga-erikoisnumeron kaikki tuotot menevät lyhentämättömänä Liiga-seurojen junioritoiminnan hyväksi.



Aku Ankan Liiga-erikoisnumero tulee myyntiin jokaisella Liiga-paikkakunnalla joulukuun alussa. Lehden voi ostaa esimerkiksi seuran myyntipisteistä, verkkokaupoista ja lipunmyyntipisteistä. Lisäksi kolme euroa maksavaa lehteä myyvät kiekkojuniorit.

— Erikoisnumeron painosmäärä on yhteensä 100 000 kappaletta. Yhdistämällä Aku Ankan ja jääkiekkoilun haluamme kertoa, että Aku Ankan tavoin optimismi, hauskuus ja omat oivallukset vievät pitkälle, ja niitä arvoja haluamme korostaa myös puhuttaessa juniorikiekosta.



— Kun kaikki kolme euroa maksavat lehdet on myyty, niin kyseessä on melko mukava potti Liiga-seurojen junnukiekolle ja monelle tuhannelle pelaajalle, kertoo Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi.

Lätkä on itse asiassa Akkarin sivuilla aika harvinainen laji. — Aki Hyyppä

— Liigaa varten tehty sarja lienee Ankka-historian paras jääkiekkotarina! Daan Jippes ja Ulrich Schröder ovat tämän hetken taitavimpia piirtäjiä, ja he herättivät Kari Korhosen käsikirjoituksen komeasti henkiin.



— Lätkä on itse asiassa Akkarin sivuilla aika harvinainen laji, ja monet siihen liittyvät tarinat ovat suomalaisen toimituksen erikseen tilaamia, Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä kertoo.

— 15 joukkuetta ja 15 yksilöllistä kantta. Piirtäjät ovat hienosti löytäneet pelaajien erityispiirteitä. Kyllä meidän Liiga-pelaajissa oli selvästi piileviä Ankkalinnan joukkueen piirteitä, Liigan markkinointipäällikkö Aija Saha kertoo.