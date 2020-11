Kauneimmat joululaulut järjestetään tänä vuonna Mikkelissä poikkeusjärjestelyin – Uutuutena non stop -laulut

Korona on laittanut seurakunnat miettimään joulunajan ohjelmiston toteutusta uusiksi. Kauneimmat joululaulut pidetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa tänä vuonna erityisin järjestelyin, sillä koronarajoituksista johtuen useimpiin kirkkoihin voidaan ottaa sisälle vain rajoitettu määrä ihmisiä.

Tiistaina 8.12. kello 18 Pitäjänkirkossa Kauneimpiin joululauluihin voidaan ottaa 400 ihmistä maksuttomalla pääsylipulla. Seurakunta jakaa lippuja Mikkelin seurakuntakeskuksessa tiistaina 1.12 kello 13–18 sekä perjantaina 4.12. kello 13–18. Pitäjänkirkossa esiintyy Mikkelin kaupunginorkesteri.

Pitäjänkirkon tilaisuus striimataan myös nettiin seurakunnan Youtube-kanavalle. Tilaisuutta voi seurata myös kauppakeskus Stellan jätti-screeniltä tai seurakuntakeskuksen Ristimäkisalissa. Seurakunta suunnittelee myös muita yhteisöllisiä kokoontumispaikkoja lähetyksen seuraamiseen.

Joululauluja lauletaan ulkona

Kauneimpia joululauluja lauletaan suurimmaksi osin tänä vuonna ulkona. Tilaisuuksien paikkoina ovat muun muassa Urheilupuisto, Kirkkopuisto ja Mikkelipuisto. Ulkokokoontumiset järjestetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan mukaan kuin piknik, johon voi ottaa omat lämmikkeet ja eväät mukaan. Paikalla on tuttuun tapaan tarjolla lauluvihkot.

Erikoisuutena ohjelmistossa on Pitäjänkirkon non stop -laulut, jossa puolen tunnin välein sopiva määrä ihmisiä voi käydä kirkossa sisällä laulamassa ja muut voivat sillä aikaa nauttia pihalla seurakunnan tarjoamaa glögiä ja pipareita. Non stop -laulut järjestetään sunnuntaina 20.12. kello 15–18.

Joulukirkot ja jouluaamun jumalanpalvelukset pidetään sisällä kirkoissa, joissa noudatetaan koronaohjeita. Myös laulaminen tapahtuu turvallisissa rajoissa. Poikkeuksena suosituimmat jouluaaton 24.12. hartaudet iltapäivällä pidetään kaikissa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkoissa kirkkopihalla.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Kauneimmat Joululaulut ja joulun jumalanpalvelukset aikatauluineen löytyvät kokonaisuudessaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kotisivuilta.