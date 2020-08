Autovanhukset kokoontuvat Eijan ja Ollin ajoihin lauantaina Mikkelissä viimeistä kertaa

Mikkeliin Eijan ja Ollin ajoihin saapuu elokuussa museoautoja ympäri Suomen. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2011 lähtien.

Lauantaina 15. elokuuta ajetaan Eijan ja Ollin ajot, jossa museoautoharrastajat kiertävät autoillaan ympäri Mikkeliä. Vuosikymmenen kestänyt ajoperinne kuitenkin päättyy tähän vuoteen, sillä Eijan ja Ollin ajot järjestetään kuluvana kesänä viimeistä kertaa.

Tapahtuma on järjestetty aina kesästä 2011 lähtien.

– Ikää on jo melkein kahdeksankymmentä ja tapahtuman organisoiminen on rankkaa puuhaa. Olemme vuosittain kiertäneet eri kohteissa ja monissa paikoissa tässä Mikkelin seudulla on ehditty jo käydä, Olli Summanen perustelee tapahtuman lopettamispäätöstä.

Tänä vuonna museoautoilijat kokoontuvat konsertti- ja kongressitalo Mikaelin parkkipaikalle, josta lähdetään kello 9.30 alkaen Maaherrankatua Ristiinantielle. Poliisi johdattaa museoautojoukon Ristiinantielle, jos sillä ei ole muita hälytystehtäviä.

Paluu tapahtuu Mikkelipuiston ja Kenkäveron kautta takaisin Mikaelin parkkialueelle kello 13.00.

Museoautot ovat yleisön nähtävissä Mikaelin parkkipaikalla sekä aamusta että iltapäivästä. Paikalle on tulossa yli neljäkymmentä autoa.

Vanhin autoharvinaisuus on 100-vuotias Buick, mutta joukossa on myös autoja aina 1920-luvulta 1980-luvulle saakka.

– Olemme kahdestaan kihlattuni Eija Salokatveen kanssa järjestäneet tapahtumaa siitä syystä, että se on oiva keino tutustua autoharrastajien kesken. Autoharrastajien kesken pitäisi olla ennemmin sosiaalista kanssakäymistä kuin autotallissa touhuamista. Olemmekin kutsuneet tapahtumaan mobilistiystäviämme ympäri Suomen. Monet heistä ajavat satoja kilometrejä Mikkeliin, Summanen kertoo.