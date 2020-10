Sienestäjä putosi jyrkänteeltä Repovedellä – Pelastuslaitos pyytää ulkoilijoita jättämään pelastustiet vapaiksi retkeilyreittien parkkipaikoilla

Sienestäjä oli liukastunut kallion kielekkeellä ja pyörinyt alas paikkaan, joka on noin 150 metrin päässä rannasta.

Ulkoilija putosi jyrkänteeltä Repoveden kansallispuistossa lauantaina. Kymenlaakson pelastuslaitos haki sienestämässä olleen ulkoilijan pois maastosta ja toi hänet ensihoidon hoiviin veneellä.

Ryhmänjohtajapäivystäjä Tommi Lautamatti pelastuslaitokselta kertoo, että sienestäjää etsittiin hetken aikaa väärästä suunnasta, mutta oikea paikka löytyi pian.

– Lähdettiin Kuutinkanavalta ja haravoitiin ensin väärästä paikasta, sillä sienestäjä ei ollut minkään reitin varrella, vaan hän oli liikkunut vapaasti maastossa, Lautamatti kertoi.

Yksin liikkunut ulkoilija löytyi Ruskiasalmen viereisestä maastosta. Hän oli liukastunut kallion kielekkeellä ja pyörinyt alas paikkaan, joka on noin 150 metrin päässä rannasta. Hän soitti itse apua itselleen.

Lapinsalmen pelastustie on usein tukkeessa

Tässä tapauksessa loukkaantunut pelastettiin veneellä, mutta Lautamatti muistuttaa, että retkeilypaikkojen pelastustiet on syytä pitää avoinna onnettomuustilanteiden takia.

Repovedellä pullonkaula on ollut Lapinsalmen parkkipaikan läpi rantaan kulkeva pelastustie, joka on usein tukkeessa. Ihmiset ovat parkkeeranneet autojaan pelastustielle, vaikka paikalla on kyltit kertomassa asiasta.

Koronapandemian aikaan retkeily on ollut suosittua ja luonnossa on liikkunut myös ihmisiä, joilla ei ole paljoa retkeilykokemusta. Maastosta pelastamistehtäviä on ollut normaalia enemmän, joten pelastuslaitos vetoaa, että pelastustiet jätetään vapaiksi.

Lautamatti kertoo, että esimerkiksi Lapinsalmella pelastustielle parkkeerattuja autoja on jouduttu vetämään sammutusautoilla pois tieltä.