Perjantai-illan pimeydessä poliisin, pelastuslaitoksen ja järvipelastajien apuun on tulossa myös puolustusvoimien helikopteri.

Etelä-Savossa etsitään mahdollisesti veden varaan joutuneita ihmisiä kahdella järvellä. Komisario Arto Vänninen Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että perjantaina on tullut ilmoitukset sekä Hirvensalmen Puulalta että Savonlinnan Puruvedeltä.

Hirvensalmella kolme ihmistä lähti uistelemaan avoveneellä kello 14 aikaan. Miehet olivat menneet kalalle Puulan Simpiänselälle, mutta eivät palanneet lähtöpaikkaan sovitusti.

Koska heitä ei kuulunut takaisin, heistä tehtiin ilmoitus hätäkeskukseen kello 20.07 perjantai-iltana.

Pelastuslaitos on mukana etsinnöissä kahdella veneellä ja poliisi yhdellä. Lisäksi paikalle on tulossa järvipelastajien vene. Etsinnät on keskitetty Soisalon selälle.

Varaus on myös puolustusvoimien helikopteriin, mutta helikopteri oli ensin menossa Savonlinnaan, jossa etsitään yhtä ihmistä Puruvedeltä Kerimäen ja Kesälahden välistä Hummonselältä.

Siellä mies oli lähtenyt kääntämään venettä, mutta päättänyt kuitenkin lähteä vielä vesille. Hänestä on viimeinen havainto kello 15 aikaan, ja hänestä ilmoitettiin kello 19.16. Myös hän oli liikkeellä pienellä avoveneellä.

Mies lähtenyt vesille Pihlajaniemestä Hummonselän suuntaan.

Järvipelastajat etsivät häntä kolmella ja pelastuslaitos yhdellä veneellä.

Uutista on päivitetty kello 22.29.