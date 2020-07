Kesäkuussa avatun Anttolan kylätalon tilat ovat myynnissä – "Meillä on varasuunnitelmia sen varalta, ettemme voi jatkaa vanhoissa tiloissamme"

Mikkelin Anttolan kylätalon Nuotta 52-sadan tilat ovat myynnissä. Anttolan asukasyhdistyksen perustama kylätalo avattiin tämän vuoden kesäkuussa. Kylätalo sijaitsee entisen osuuspankin tiloissa keskellä sataman aluetta.

Tilat omistavan paikallisen maatalousyrittäjän Seppo Ikosen mukaan myynnin taustalla on se, että tilojen ylläpitäminen on käynyt hänelle liian kalliiksi.

Anttolan asukasyhdistyksen puheenjohtajan Jarmo Vuorisen mukaan myyntimahdollisuus on ollut heillä koko ajan tiedossa.

– Tiesimme jo kylätalon avajaisista alkaen, että omistaja hakee tilanteeseen pysyvämpää ratkaisua ja koittaa saada tiloja myytyä. Kyseessä oli eräänlainen kaksi kärpästä yhdellä iskulla -sopimus: me saamme aloitettua kylätalon toimintaa, ja omistaja saa jonkinlaista tuloa tuottavaa toimintaa kiinteistöönsä, Vuorinen kertoo.

Kiinteistö on asetettu huudettavaksi nettihuutokauppa-sivusto Huutokaupat.comiin. Vuorisen mukaan asukasyhdistyksen ei ole tarkoitus huutaa kiinteistöä itselleen.

– Olemme tuottoa tavoittelematon yhdistys, joten meille ei ole tarkoituksenomaista koittaa huutaa kiinteistöä, hän kertoo.

Ikosen mukaan kiinteistö ei ole vielä saanut huutoja. Huutokauppa päättyy tiistaina 4. elokuuta.

Kylätalon on tarkoitus jatkaa toimintaa

Olemme tiedostaneet tilanteen koko ajan, joten ei tämä mikään katastrofi ole — Jarmo Vuorinen

Uuden mahdollisen omistajan löytyminen ei kuitenkaan tarkoita kylätalon loppua.

– Tämä ei ole yhden kesän pyrähdys, vaan kylätalolla on tulevaisuus. Meillä on varasuunnitelmia sen varalta, ettemme voi jatkaa vanhoissa tiloissamme. Voimme hyvin toimia toisestakin sijainnista nyt, kun olemme saaneet kylätalon toimintaa tutuksi, Vuorinen selittää.

Myös Ikonen uskoo kylätalon tulevaisuuteen.

– Toiminta on tuntunut lähteneen hyvin käyntiin. Vuokrasopimuksella on sen verran pitkä irtisanomisaika, että kylätalon toiminta ei pysähdy hetkessä, toteaa Ikonen.

Kylätalo on tarkoitettu anttolalaisille yhteiseksi kokoontumispaikaksi, mutta se tarjoaa palveluja myös matkailijoille. Koronaviruksesta huolimatta talolla on saatu järjestettyä kesällä toimintaa, mikä on herättänyt ihmisten kiinnostuksen.

Kylätalossa on järjestetty muun muassa kirpputori ja markkinat. Tällä hetkellä kylätalossa on esillä Maahisten matkassa -näyttely, joka on Vuorisen mukaan herättänyt erittäin paljon kiinnostusta.

– Tiloja on varattu myös yksityistapahtumia kuten ristiäisiä varten tulevaksi syksyksi. Olemme saaneet hienon avauksen tähän hommaan, Vuorinen kertoo.

Vuorinen ja muu asukasyhdistys suhtautuu tilojen myynti-ilmoitukseen rauhallisesti.

– Ymmärrämme kaikki Ikosen tilanteen. Olemme tiedostaneet tilanteen koko ajan, joten ei tämä mikään katastrofi ole, Vuorinen toteaa.