Mikkeli ottaisi lokkialueen rakentamiseen – Viitostien lutakkoalue ei näytä enää kelpaavan lokeille, joten suunnitelmissa on kaavamuutos

Parin viime vuoden ajan Mikkelissä käyty ottelu lokkien kanssa ei näyttäisi olevan edessä tänä keväänä ja kesänä.

Vaikka lokkeja kirkuu ja lentelee siellä täällä kaupungilla, merkittäviä yhdyskuntia ei ympäristötoimen mukaan keskustassa ole näkyvissä.

Lokkikeskustelu jatkuu nyt muualla. Kaupunki kaavailee ottavansa satama-alueen tuntumassa käyttöön maa-alueen, joka tähän saakka on ollut rauhoitettuna lähinnä naurulokkien pesintään.

Sataman kiertoliittymästä etelään Viitostien varrella on lutakoksi kutsuttu kosteikko. Paikalla ei ole pariin vuoteen näkynyt lokkiyhdyskuntaa. Jos lokkeja ei ilmaannu nytkään, alue kaavoitetaan uuteen käyttöön.

Kaupunki tiedottaa parhaillaan verkkosivullaan lokkitilanteesta.

Erityisesti naurulokkien pesintä on ajoittain piinannut kaupungin keskustan kiinteistöjä.

Lokit ovat pesineet ja muodostaneet yhdyskuntia varsinkin kaupungin virastotalon, pääkirjaston ja keskussairaalan katoille sekä muutamien Porrassalmenkadun varressa olevien kiinteistöjen katoille.

Vaikeimpia vuosia olivat 2015–2018. Viime vuosi oli helpompi, ja tämä kevät näyttää samanlaiselta.

Kaupungin ympäristötoimi palkkasi kahtena vuotena biologin selvittämään lokkitilannetta ja antamaan lokkiohjeita kiinteistöille. Tänä vuonna työntekijää ei kuitenkaan enää palkattu.

"Toisille haitta, toisille ei"

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasosen mukaan lokkien seuranta ja häätäminen on kiinteistönomistajien vastuulla.

– Toivottavasti sana on mennyt perille. Kiinteistönomistajien kannattaa itse tarkkailla lintuja. Erilaiset pelottimet toimivat, mutta vain aikansa, ja paras tapa pitää lokit poissa on liikkua silloin tällöin katolla.

– Olemassa olevia pesiä ei kuitenkaan saa hävittää.

Jaakko Avikainen Naurulokki on harvinaistumassa. Mikkelin kaupungin kaava-alueella isoja yhdyskuntia ei ole.

Pasosen mukaan lokkiyhdyskunnat olivat tietynlainen riesa pari vuotta sitten.

– Jos lokkien ulosteita on runsaasti, onhan se hygieniahaitta, ja ääntäkin lokeista lähtee.

– Riippuu vähän ihmisestä, miten lintuihin suhtautuu. Toisille ne ovat haitta, toisille ei. Toivottavasti lokit muuttavat muualle. Ei katto muutenkaan ole niille oikea pesintäpaikka.

On selvää, että lokkia varten osoitetut kaavavaraukset pyritään poistamaan, jos niiden perusteet eivät enää täyty. — Ilkka Tarkkanen

Viitostien varren lutakko on varattu lokkien pesintäalueeksi. Tämä on myös määritelty asemakaavassa.

Tilanne on muuttumassa. Ympäristötoimi ja kaupunkisuunnittelu ovat pohtineet asetelmaa. Toistaiseksi on sovittu, että lokkeja tarkkaillaan ja lutakko pysyy nykyisellään.

Osaksi syy tähän on myös se, että lutakon alue on merkittävä keskustan hulevesien keruuallas.

Kahteen tai kolmeen vuoteen lutakon alueella ei kuitenkaan ole ollut lokkiyhdyskuntaa.

Risto Hämäläinen Lokit koettiin riesaksi kaupunkikeskustassa pari vuotta sitten. Vuonna 2015 naurulokit pesivät yhdyskuntana kaupunginkirjaston katolla.

Pasosen mielestä lutakon tulisi olla ennallaan vielä toistaiseksi.

– Odottaisin vielä jonkun aikaa. On syytä katsoa, onko siellä lokkeja vai ei. Ei kaupungilla ole niin pula maasta.

– Jos kuitenkin käy ilmi, että suojeltavaa ei ole, ei sitten jatketa paikkaa lokkialueena.

Allasalue jää, mutta muu rakennetaan

Kaupunkisuunnittelu on vahtinut Viitostien varren lokkilutakkoa tiiviisti.

Seuranta päättyy tänä vuonna. Selvitys saadaan valmiiksi syksyyn mennessä.

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen sanoo, että selvityksen perusteella voidaan arvioida vaikutuksia maankäyttöön.

– On selvää, että lokkia varten osoitetut kaavavaraukset pyritään poistamaan, jos niiden perusteet eivät enää täyty.

Tarkkasen mukaan alueella säilyy hulevesiä varten rakennettu allasalue, mutta lokkien pesintäalue voidaan osoittaa hyötykäyttöön tietyin ehdoin.

Alueella on ollut vuodesta 2015 vireillä asemakaavan muutos. Kaava on odottanut kaupungin ja VR-yhtymän maankäyttöneuvotteluiden tuloksia. Alueen länsipäässä on rekkaterminaali.

Tarkkanen ei vielä ennakoi lopullista maankäyttöä, mutta tavoite on, että alueella rakennetaan.

– Kaavamuutoksessa lokkien pesintäalue osoitetaan selvitysten perusteella tarkoituksenomaisella merkinnällä rakentamiselle sopivaksi alueeksi.