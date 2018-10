Biosairila Oy aikoo saada biokaasulaitoksensa rakennustyöt jatkumaan niin pian kuin mahdollista.

Mikkelin laitoksen rakennustyöt ovat olleet keskeytyksissä osakkaan ja yhteistyökumppani Bio-GTS Oy:n talousvaikeuksien vuoksi.

Bio-GTS Oy hakeutui maanantaina konkurssiin. Asia tuli julkisuuteen tiistaina.

Biosairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Miettisen mukaan yhtiöllä oli askelmerkit valmiina jo Bio-GTS:n yrityssaneeraushakemuksen vuoksi, mutta nyt yhtiön konkurssihakemus muutti asetelmia.

— Pyrimme saamaan työt alkuun uudelleen mahdollisimman pikaisesti, mutta suoraan sanoen en juuri nyt tiedä, miten asiassa pitää edetä. Biosairilan juristi selvittää tilannetta parhaillaan, sanoo Miettinen.

Yrityssaneerausvaiheessa Biosairilan oli määrä saada kuluvan viikon lopulla selkoa Bio-GTS:n puolelta jatkotoimista.

— Olimme varautuneet Bio-GTS:n kanssa solmitun sopimuksen purkamiseen, mutta selvitysmies ei sitä hyväksynyt. Tähtäämme nyt siihen, että yleisten sopimusehtojen nojalla haetaan yksipuolista urakkasopimuksen purkua, sanoo Miettinen.

Biosairila on tilannut biokaasulaitoksen urakan Bio-GTS:ltä. Sopimuksen purkuneuvottelut olivat jo alkaneet, ja Biosairila aikoi hoitaa laitoksen rakennustyöt itse loppuun.

Syyskuun puolella Bio-GTS totesi, että sillä on vaikeuksia saattaa loppuun toimitusprojektit.

Konkurssiyhtiö halutaan pois kaasuyhtiöstä

Miettisen mukaan on vaara, että Biosairilalle jää saatavia Bio-GTS:n konkurssissa. Summia hän ei lähde vielä ennakoimaan.

Bio-GTS Oy on Biosairila Oy:n vähemmistöosakas. Mikkelin kaupungin kokonaan omistama jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy omistaa Biosairilan osakkeista 50 prosenttia, kaupungin omistama energiayhtiö Etelä-Savon Energia Oy 30 prosenttia ja Bio-GTS 20 prosenttia.



Biosairila on jo valmistellut Bio-GTS:n irrottamista yhtiöstä. Miettisen mukaan Biosairilan hallitus on linjannut asiaa.

— Se on yksi asia tässä kokonaisuudessa. Mahdollisesti ostamme osakkeet.

Tilanne on Biosairilan johdon käsissä ja hallinnassa. — Olli Miettinen

Biokaasulaitoksen hankkeesta Biosairila ei ole Bio-GTS:n konkurssista huolimatta luopunut.

— Uskomme vahvasti, että laitos valmistuu. Kartoitamme parhaillaan aliurakoitsijoita, urakoista neuvotellaan ja projektipäällikkö on palkattu.

— Tilanne on Biosairilan johdon käsissä ja hallinnassa, sanoo Miettinen.

Biokaasulaitos perustuu Bio-GTS:n kehittämään prosessiin ja tekniikkaan. Esimerkiksi kaasulaitoksen reaktorit ovat jo paikalla.

Miettisen mukaan Bio-GTS:n tekniikka on jatkossakin osa kaasulaitosta.

— Prosessi ei muutu, mutta laitteet muuttuvat. Hankimme muualta laitteistoa, jonka käytöstä on kokemuksia.

Omistajatausta tarkkailee tilannetta

Biokaasulaitos on noin kymmenen miljoonan euron investointi.

Biosairila lukeutuu työ- ja elinkeinoministeriön kärkihankkeisiin, joka saa valtion tukea 3,4 miljoonaa euroa. Ehtona on, että laitos valmistuu määräajassa. Valmista tulee olla ensi vuoden syksyllä.

Biosairila Oy esittelee hanketta ja tilannetta kaupungin konserni- ja elinvoimajaostolle tiistaina illalla. Kokous sattui juuri Bio-GTS:n konkurssi-ilmoituksen vaiheisiin, mutta jaosto ja yhtiö olivat sopineet tapaamisesta jo parisen viikkoa sitten.



Konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso (kok.) sanoo, että kyseessä on tilannekatsaus.

Hänen mukaansa hankkeen vaiheesta keskustellaan ja arvioidaan sitä, onko tarvetta omistajaohjaukseen tai johonkin vastaavaan emokaupungin kannanottoon.

— En ennakoi käsittelyä. Jos yhtiön puolelta mitään ei kysytä, ei tule ohjaustakaan, tuumi Marjalaakso tiistaina iltapäivällä ennen kokousta.

Haukivuorelainen biokaasulaitos Biohauki Oy irtisanoi sopimuksensa Bio-GTS:n Oy:n kanssa jo elokuussa.

Yhtiö oli tyytymätön kumppaniin, joka Biohauen mukaan ei saanut kaasulaitosta toimimaan tilaajaa tyydyttävällä tavalla.

Vesa Vuorela Biohauki Oy:n avajaisia vietettiin vuosi sitten elokuussa. Yhtiö vie itse laitoksensa valmistelut loppuun.



Biohauki Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nykänen sanoo, että yhtiöllä ei ole enää mitään tekemistä Bio-GTS:n kanssa.

— Suunnittelimme jatkon heti, kun sopimus Bio-GTS:n kanssa irtisanottiin. Bio-GTS:n konkurssi-ilmoitus vain osoittaa nyt, että emme saa taloudellisia korvauksia yhtiöltä.

— Oikeastaan konkurssi-ilmoitus vain toi lopullisen tiedon tilanteesta ja selkeytti asetelmaa meidän kannaltamme, sanoo Nykänen.

”Rahaa ja aikaa tässä menee”

Taloudellisia saatavia Biohauella ei Bio-GTS:ltä varsinaisesti ole.

— Laitos vain ei valmistunut siten kuin tilasimme, ja me olimme jo maksaneet. Siltä osin jää saatavia.

Biohauki toteuttaa laitoksen itse. Nykäsen mukaan toiminta ei ole tällä hetkellä ihan kohdallaan.

— Kiireellisimmät asiat on hoidettu, mutta kaasunjalostus ei meitä vielä tyydytä.

— Rahaa ja aikaa tässä kyllä menee. Euromääriä en arvaile. Se nähdään noin vuoden kuluttua, kun laitos on saatu kuntoon. Hintalappu tulee siitä aikanaan, sanoo Nykänen.