Mikkelin kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen siirtyy Avin suunnittelijan virkaan

Mikkelin kaupungin oppimisen ja osallisuuden johtaja, kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen on valittu Itä-Suomen aluehallintovirasto Avin suunnittelijan virkaan.

Virka on opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueella. Tehtävään kuuluvat kirjasto- ja liikuntatoimen sektoriin liittyvä suunnittelu ja valvonta sekä valtionosuusasiat.

Launonen vahvistaa itse, että hänet on valittu virkaan. Näillä näkymin hän ottaa tehtävän vastaan tammikuun puolessa välissä.

Launonen ei ole vielä irtisanonut kaupungin virkaansa, koska Avin virkavaalin valitusaika on kesken.

Avin virkaan oli lähes 70 hakijaa. Hakuaika päättyi lokakuun lopulla.

Jos valitusaika ei muuta asetelmia, Launonen sanoo ottavansa viran vastaan. Kaupungin jättämisen taustalla on halu katsella muita tehtäviä.

— Olen ollut 11 vuotta kirjastotoimenjohtajana. Nyt on aika katsella jotain muuta. Kirjastotoimi on osa uuden viran toimenkuvaa, mutta eri näkökulmasta. Liikuntapuoli taas on minulle uutta, joten odotan innolla uutta tehtävä.

Launonen sanoo, että motiivi jättää kaupunki ei johdu kaupungin taloustilanteesta ja kirjastotoimen jatkuvasta säästölinjasta.

— Kyllä kyse on henkilökohtaisista syistä, sanoo Launonen.

Launonen on hakenut myös Pertunmaan kunnanjohtajan virkaa ja Mäntyharjun sivistysjohtajan virkaa.

Juttua muokattu klo 16.05. Muutettu Launosen kirjastotoimenjohtajan virkavuosien määrä.