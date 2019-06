Tuppuralan koulun palosta 2—3 miljoonan euron vahingot — Liikuntatilat tuhoutuivat täysin, mutta siipiosissa on tarkoitus jatkaa koulua heti elokuussa

Merkittäviä vesi- ja savuvahinkoja on havaittu koko rakennuksen keskiosassa,

Viime viikon keskiviikkona syttynyt tulipalo tuhosi Mikkelin Tuppuralan koulun liikuntatilat kokonaisuudessaan, kertoo Mikkelin kaupunki tiedotteessaan.

Merkittäviä vesi- ja savuvahinkoja on havaittu koko rakennuksen keskiosassa, jossa sijaitsee liikuntatilojen lisäksi kaksi luokkatilaa, kirjasto sekä iltapäiväkerhotoiminnassa olleet tilat.

— Kaupungin arvioiden mukaan merkittävästi vaurioituneiden tilojen määrä on yhteensä noin 900 neliötä. Euromääräisesti se (vahinkojen suuruus) on noin 2—3 miljoonaa euroa, sanoo Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä tiedotteessa.

— Pelastuslaitoksen ansiokkaiden toimien johdosta palo rajautui rakennuksen keskiosaan ja rakennuksen siipiosat säilyivät, tämän hetkisen tiedon mukaan, vähäisin vahingoin, Riihelä jatkaa.

Kouluyhteisöä ei haluta hajottaa

Riihelän mukaan tarkoituksena on, että koulutyötä päästään aloittamaan siipirakennuksissa heti syyslukukauden alussa. Kiinteistö on vakuutettu, ja selvitykset vahinkojen suuruudesta on aloitettu.

Tarkemmat tiedot koulutyön aloittamisesta Tuppuralassa selviävät lähiviikkoina. Tavoitteena on ratkaisu, jossa kouluyhteisöä ei hajoteta, vaan kaikki Tuppuralan koulun oppilaat pääsevät aloittamaan koulun elokuussa samassa pihapiirissä.

Sisäliikunnan osalta hyödynnetään kaupungin jo olemassa olevia liikuntatiloja.

Kaupunki tiedottaa lisää tulipalosta aiheutuneista tilojen poikkeusjärjestelyistä heinäkuun puolessa välissä.

Merkittäviä vahinkoja kärsinyt alue Tuppuralan koulusta on aidattu. Mikkelin kaupunki muistuttaa, että aidatulla alueella liikkuminen ilman lupaa on kielletty turvallisuussyistä.

Juttuun on lisätty viimeinen kappale 27.6. kello 10.58.