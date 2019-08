Ajatus mätäkuusta elää edelleen vahvana ja siirtyy eteenpäin perimätietona — Kysyimme gallupissa Mikkelissä, vieläkö ihmiset uskovat mätäkuuhun

Joidenkin mielestä mätäkuu on täyttä legendaa, toisten mielestä siinä taas on totuuden siemen.

Mätäkuu alkoi viime tiistaina ja päättyy 23. elokuuta. Kansanperinteen mukaan haavat paranevat mätäkuussa huonosti ja ruokakin pilaantuu.

Ennen kylmälaitteiden keksimistä vuoden kuumin ja kostein aika pilasi elintarvikkeet nopeasti. Leikkaushaavojen infektiot ovat heinä-elokuussa hieman yleisempiä kuin muulloin, mutta moni lääkäri leimaa mätäkuupuheet kansan tarinoiksi.

Mikkelin Anttolan kesäasukas Veli-Pekka Pitkänen kuuli isovanhempiensa puhuneen mätäkuusta.

— Varsinkin mummo kehotti mätäkuussa välttämään haavojen syntymistä tulehdusvaaran takia.

Pitkäsen mielestä kansanviisaudessa on ainakin pieni totuudensiemen.

— Omille lapsille en ole vienyt mätäkuu-viestiä eteenpäin. Muistan, että kun pikkupoikana polkupyörällä kaaduin ja polvet menivät ruvelle, mätäkuussa haavat paranivat hitaasti. Varmaan vanhan kansan viisaudessa on ollut tottakin mukana. Kun ajattelee entisiä aikoja, silloin ei ollut lääkityksiä eikä elintarvikkeille kylmiä säilytystiloja. Mätäkuu on minusta ehdottomasti totta, Pitkänen kertoo.

Mätäkuussa ollaan tarkempia haavanhoivossa

Mikkeliläinen Jaana Valkonen tunnistaa mätäkuun vanhan kansan tietoudeksi.

Kari Toiviainen Jaana Valkonen kertoo hoitavansa haavat mätäkuussa erityisen huolella.

— Mätäkuussa pitää olla haavojen kanssa tarkka ja hygieeninen. Itsekin siihen uskon.

Valkonen kertoo sairaanhoitajana olevansa haavan hoidossa mätäkuussa normaalia tarkempi.

— Äiti ja mummi puhuivat mätäkuusta. Sinne juontaa usko mätäkuun ongelmista. Se on varmaankin sukupolvelta toiselle siirtynyttä perimätietoa, joka on aikoinaan pitänyt paikkansa. Kun on lämmintä, maito ja elintarvikkeet pilaantuvat herkemmin, jos niitä ei säilytä kylmässä, Valkonen kertoo.

Liittykö se kuun kiertoon?

Pomarkkulaiset Riina ja Henri Peltomäki olivat saapuneet Mikkeliin lomamatkalle.

Kari Toiviainen Riina ja Henri Peltomäki arvelevat mätäkuujuttujen liittyneen ruokien säilytykseen, kun kylmätiloja ei vielä ollut.

— Mätäkuu ei sano mitään. Joskus olen kuullut sanan, mutta omia kokemuksia ei ole, sanoo Riina Peltomäki.

Puoliso Henri Peltomäki sen sijaan on kuullut, että haavan parantumiseen mätäkuu voi vaikuttaa.

— Meidän lapsuudessa mätäkuusta ei puhuttu mitään eikä tieto siirry omille lapsillekaan. Kouluopetuksessa mätäkuu voi tulla esiin, mutta omakohtaista kokemusta ei ole. Mätäkuu-jutut ovat kivoja vanhoja tarinoita ja sen takia niitä kerrotaan, Peltomäet aprikoivat.

Mikkeliläinen Antti Halonen tunnustaa olevansa täysin tietämätön mätäkuusta.

Kari Toiviainen Antti Haloselle koko mätäkuu-termi on vieras.

— Eipä ole koskaan mätäkuun vaikutukset tulleet omakohtaisesti vastaan.

Hän muistelee, että lapsuusajan haavatkin paranivat normaalisti puhdistusaineilla ja salvoilla.

— En yhtään tiedä, mistä mätäkuu on peräisin. En ole siihen törmännyt. Liittyisikö se kuun kiertoon, kun kuuhun liittyy kaikenlaisia uskomuksia, oireita ja tarinoita, Halonen miettii.